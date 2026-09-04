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Menderes'e yollar ve altyapı müjdesi: bakan Uraloğlu ihaleyi açıkladı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Menderes ziyaretinde Menderes-Gümüldür karayolu ihalesinin yapılacağını ve altyapı desteği sözü verdi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:57

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Menderes'e yollar ve altyapı müjdesi: bakan Uraloğlu ihaleyi açıkladı

Menderes ziyaretinin kapsamı ve katılımcılar:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir programı kapsamında, geçtiğimiz günlerdeki başkan vekili seçimiyle AK Parti'ye geçen Menderes Belediyesini ziyaret etti. Bakanın ziyaretine İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, bölge müdürleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

bakanın müjdeleri:

Uraloğlu, Menderes'in sahile açılan, gelişen ilçelerinden biri olduğunu vurgulayarak ilçenin altyapı ihtiyaçlarını ele aldı. Bakan, toplantıda belediye yönetimine asfalt desteği verileceğini ve internet altyapısına ilişkin ihtiyaçların giderilmesi için adımlar atılacağını belirtti. Balıkçı barınaklarına ilişkin geçmişte başlatılan çalışmaların bazı hukuki süreçlerle karşılaştığını ifade eden Uraloğlu, bu konudaki çözüm yollarının araştırılacağını söyledi.

Menderes-Gümüldür Karayolu Projesi ile ilgili olarak Bakan Uraloğlu, projenin tamamlandığını; günlük ortalama trafiğin on binler seviyesine ulaştığını, yaz aylarında ise trafiğin yaklaşık 20 binlere çıktığını gözlemlediklerini belirtti. Bu gerekçeyle söz konusu yolun ihalesinin yapılmasına karar verildiğini duyuran Uraloğlu, projenin hayırlı olmasını diledi.

belediye yönetiminin değerlendirmesi:

Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, Bakan Uraloğlu'nun ziyaretini ilçeleri için önemli bir gelişme olarak nitelendirdi. Şen, belediyenin geleceğine yönelik projelerin bakanlığa sunumunun gerçekleştirildiğini ve Uraloğlu'ndan müjdeler aldıklarını kaydetti. Şen, bakanlığın desteğiyle Menderes'in ihtiyaç duyduğu projelerin en kısa sürede hayata geçirilmesini umduğunu ifade etti.

Uraloğlu'nun açıklamaları, ilçenin ulaşım ve altyapı önceliklerine yönelik somut bir adım olarak değerlendiriliyor. Bakanın duyurduğu ihale kararı ve sağlanacak teknik destekler, Menderes'in hem günlük yaşamını kolaylaştırmayı hem de sahil kesimindeki ulaşım yoğunluğunu hafifletmeyi hedefliyor. Bakanlık ve belediye yetkilileri, projelerin uygulanmasına ilişkin süreci birlikte takip edeceklerini belirtti.

SOLDAN SAĞA: ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, MENDERES BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ...

SOLDAN SAĞA: ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, MENDERES BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ASUMAN ŞEN

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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