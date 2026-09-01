Menemen Belediyesi'nin arama kurtarma ekibi Ağrı Dağı zirvesine 30 Ağustos pankartıyla çıktı

Etkinliğin özeti:

İzmir Menemen Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (MAKUR), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünde anlamlı bir tırmanış gerçekleştirdi. Ekip, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın 5.137 metre yüksekliğindeki zirvesine çıkarak Türkiye'de zirveye ulaşan ilk belediye arama kurtarma ekibi unvanını elde etti. Tırmanış ve iniş süreçleri dahil olmak üzere etkinlik toplam beş gün sürdü.

Tırmanış rotası ve zorluklar:

MAKUR, İzmir'den ayrıldıktan sonra Doğubayazıt yönünden dağa ulaştı. İlk etapta araçlarla 2.200 metreye götürülüp burada yürüyüşe başlanarak 3.200 metredeki ana kamp kuruldu. Yüksekliğe uyum sağlamak amacıyla ekip, 4.100 metredeki ikinci kampa tırmanıp kısa süre dinlendikten sonra yine ana kampa dönerek aklimatizasyon sürecini tamamladı. Zirve yürüyüşü ise rehberler eşliğinde ekip performansına bağlı olarak yaklaşık 6-7 saat sürdü ve ekip 6 saatte zirveye ulaştı.

Yürüyüş sırasında ekip 4.900 metrede eksi 17 dereceyi gördü; rüzgârın etkisiyle hissedilen sıcaklık eksi 20 dereceyi buldu. Tüm bu koşullara rağmen ekip üyeleri 30 Ağustos için hazır olduklarını gösteren pankart ve bayrakları zirveye taşıdı.

Başkanın desteği ve hazırlık süreci:

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan tırmanış esnasında görüntülü arama yaparak ekibe moral verdi ve çalışmalarına verdiği desteği yineledi. Menemen Belediyesi Grup Başkan Vekili Dilaver Kişili, tırmanış fikrinin Başkan Pehlivan ile paylaşıldığını, İzmir'de yapılan antrenmanların ardından ekibin yola çıktığını anlattı. Kişili, ekiplerin sık sık bir araya gelerek yürüyüşler yaptığını, zihinsel hazırlığın yürüyüşlerle tamamlandığını ve gerekli kıyafet ile teknik malzemelerin temin edildiğini vurguladı.

Ekip kapasitesi ve eğitim süreci:

Menemen Belediyesi Afet ve Risk Yönetimi Müdürü Serhat Bozkurt, ekibin belediyeler arasında en büyük ekiplerden biri olduğunu belirterek sayıyı 76 kişi olarak verdi. Bozkurt, ekip üyelerinin AFAD'ın verdiği tüm kurs ve eğitimleri aldığını, akreditasyon sürecinin başlatıldığını ve Ağrı Dağı tırmanışının dağda arama kurtarma yetkinliğini üst seviyeye taşıdığını söyledi. Bozkurt ayrıca felaketlerin değil hazırlıksızlığın can aldığını vurgulayarak tatbikatların ve kurum desteğinin önemine dikkat çekti.

Ekip üyelerinin gözlemleri ve duygu durumları:

MAKUR görevlisi Erman Özkan, Ağrı Dağı zirvesine çıkan ekipte yer almaktan duyduğu mutluluğu ve gururu ifade etti. Arama kurtarma görevlisi Taner Dede, zirveye ulaşmanın yorucu ama gurur verici olduğunu, sürecin zorlu geçtiğini ancak başardıklarını söyledi. Diğer bir ekip üyesi Hüseyin Gegeroğlu ise Menemen Belediyesi'ni temsilen Türk bayrağını zirvede dalgalandırmanın kendilerine büyük onur verdiğini belirtti.

MAKUR ekibinin bu tırmanışı, hem teknik ve fiziki hazırlık hem de ekip yönetimi açısından önemli bir deneyim kazandırdı. Elde edilen tecrübe, ileride yüksek irtifa veya dağda mahsur kalan kişilere müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor ve belediyelerin bu alanda eğitim ve tecrübe edinmesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

İZMİR’DE MENEMEN BELEDİYESİ ARAMA VE KURTARMA EKİBİ (MAKUR), 5 BİN 137 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ AĞRI DAĞI’NIN ZİRVESİNE TIRMANDI.