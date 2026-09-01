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Muğla'da zabıta haftası başladı: düzen, adalet ve modernizasyon vurgusu

Muğla'da Zabıta Haftası Menteşe Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreniyle başladı; yetkililer daha modern, etkin ve hukuk odaklı zabıta sözü verdi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:38

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EDİTÖR: Emre Koç

Muğla'da zabıta haftası başladı: düzen, adalet ve modernizasyon vurgusu

Muğla'da zabıta haftası başladı: düzen, adalet ve modernizasyon vurgusu

Muğla'da 1-7 Eylül Zabıta Haftası, Menteşe Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk töreniyle başladı. Programa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ahmet Şan ile zabıta personeli katıldı.

Zabıta dairesi başkanının mesajı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ahmet Şan törende yaptığı konuşmada, zabıtanın birincil görevinin vatandaşın huzuruna ve şehrin düzenine hizmet etmek olduğunu vurguladı. Şan, zabıta personelinin güvenliğin ve yaşam kalitesinin korunması için gece gündüz görev yaptığını belirterek, "Zabıtanın temel görevi vatandaşın huzuruna ve şehrin düzenine hizmet etmektir. Bu anlayışla geçmişten aldığımız güçle geleceğe güvenle yürüyecek daha modern, daha etkin, daha güçlü bir zabıta teşkilatı için hep beraber çalışacağız" dedi.

Şan ayrıca, yaklaşık 200 yıllık zabıta teşkilatına hizmet edenleri rahmetle andığını ve görev başında hayatını kaybeden meslektaşlarını saygıyla yad ettiğini ifade etti. Konuşmasında mirasın korunması gerektiğini belirten Şan, "Bizler bu mirası adalet, tarafsızlık, güler yüz, kararlılık ve insan odaklı hizmet anlayışıyla daha ileriye taşımak zorundayız. Görevini büyük bir özveriyle yapan tüm zabıta personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkanın hukuka vurgu yaptığı konuşma:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da zabıta hizmetlerinin hukuk ve adalet çerçevesinde yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Aras, "Biz kentimizde hukuku ve adaleti kendi sorumluluk ve görev alanlarımızda sürdürüyoruz. Aslında bizim yaptığımız iş, hukuku uygulamaktır" sözleriyle belediye hizmetlerinin hukuki zemine dayandığını vurguladı.

Aras, zabıta personelinin kentte düzenin sağlanması için özveriyle çalıştığını belirterek, "Benim zabıta arkadaşlarım da yine aynı şevk ve heyecanla görevlerini yapmaktadır. Göreve geldiğimizden beri toplumdaki, kentteki düzeni sağlamak için büyük bir özveriyle çalışıyorlar" dedi.

Tören konuşmaların ardından sona erdi. Programa katılan zabıta personeli ve protokol üyeleri törenden sonra hatıra fotoğrafı çektirdi; etkinlik çerçevesinde mesleğin kamu hizmetindeki rolü ve gelecek hedefleri öne çıkarıldı.

MUĞLA’DA 1-7 EYLÜL ZABITA HAFTASI DOLAYISIYLA MENTEŞE CUMHURİYET MEYDANI’NDA ÇELENK TÖRENİ...

MUĞLA’DA 1-7 EYLÜL ZABITA HAFTASI DOLAYISIYLA MENTEŞE CUMHURİYET MEYDANI’NDA ÇELENK TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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