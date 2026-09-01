Hukukun amacı vicdanları rahatlatmak; adalet terazisi eğilmeyecek

Kayseri adli yıl töreni hukuk vurgusuyla başladı

Kayseri Adalet Sarayı'nda düzenlenen 2026-2027 adli yıl açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ile Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, parti temsilcileri, kurum müdürleri, oda başkanları, üniversite rektörleri ve çok sayıda hukukçu katıldı.

Kayseri Baro Başkanı Av. Murat Tolga Özsoy açılış konuşmasında yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesinin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Özsoy, makul sürede adil yargılanmanın önemine dikkat çekerek hızla karar verme hedefinin savunma hakkını sınırlamaması gerektiğini; liyakat, eşitlik ve evrensel yargı kurallarına saygının temel olduğunu ifade etti.

hukukun hedefi ve hukukçunun görevi:

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Soluk törende hukukun yalnızca kurallar bütünü olmadığını, insan onurunu, hakkaniyeti ve toplumsal barışı koruyan bir ahlak olduğunu vurguladı. Soluk, "Hukukun amacı, düzeni sağlamak kadar vicdanları da rahatlatmaktır." sözleriyle hukukun toplumsal meşruiyetine işaret etti ve hukukçunun en kutsal görevinin "adaletin terazisini eğmeden, bükmeden, hakkı hak sahibine teslim etmek" olduğunu kaydetti.

Konuşmasında hukuk uygulamalarının kin, nefret, korku veya hamasetle değil; sadece hukuka uygun elde edilmiş verilere dayanması gerektiğini söyleyen Soluk, güçlü ve uzun ömürlü medeniyetlerin adalet ilkesine borçlu olduğunu belirtti. Devlete ve adalete olan güvenin tesis edilmesi için nitelikli hukukçulara ve doğru işleyecek bir hukuk sistemine ihtiyaç olduğunu tekrar etti.

yapısal adımlar ve kurum performansı:

Başsavcı Soluk, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen çalışmalara ilişkin ayrıntılar verdi. Bakanlık öncülüğünde uyuşturucu, kara para aklama, sanal bahis, fuhuş, yeni nesil suçlar ve terör örgütleriyle mücadeleye ağırlık verildiği ifade edildi. 2026 yılı içinde cumhuriyet başsavcılığında aktif 12 soruşturma bürosuna ilave olarak Terörizmin Finansmanı ve Aklama ile Spor Suçları soruşturma büroları kuruldu.

Ayrıca yargılamanın hızlandırılması amacıyla adalet komisyonu bünyesinde "Alo Adalet 135 ve Yargının Etkinliği Bürosu" oluşturuldu; Alo Adalet 135 hizmetinin pilot illerinden biri Kayseri oldu. İş ve dava yükünü hafifletmek için 3. Tüketici, 29 ve 30. Asliye Ceza, 15. Asliye Hukuk, 11 ve 12. İş, 12 ve 13. Aile, 10. Sulh Hukuk Mahkemeleri ile 3. İnfaz Hakimliği kurularak göreve başladı.

Toplumsal düzen ve çocuk haklarına dönük adımlar arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Talas'ta hizmete giren 2. Çocuk Teslim Merkezi de yer aldı. İstihdam odaklı iş birlikleri kapsamında ise başsavcılıkla Kayseri, İncesu ve Mimarsinan OSB başkanları arasında 18 Ağustos 2026 tarihinde bir protokol imzalandı.

rakamlarla Kayseri adaleti:

Kayseri Adliyesi'nde görev yapan personel yapısı ve performans verileri de paylaşıldı. Başsavcılıkta 93 cumhuriyet savcısı, 146 hakim ve 958 personel çalışıyor. Resmi takvim yılına göre başsavcılığa gelen 85.717 soruşturma ve ihbar evrakından 86.684 adedi aynı yıl içinde karara bağlandı; 2023-2024'teki yüzde 87 başarı oranı yüzde 101'e yükseldi.

İnfaz evraklarında gelen 71.690 belgeye karşılık aynı yıl içinde 56.834 evrak infaz edilirken, infaz başarı oranı 2023-2024'te yüzde 77'den yüzde 79'a çıktı. Ceza mahkemelerine açılan 67.596 dava örneğinde 69.063 davanın aynı yıl içinde karara bağlanması ile başarı yüzdesi yüzde 94'ten yüzde 102'ye ulaştı. Hukuk mahkemelerinde ise 50.551 dava içinden 49.155 dava aynı yıl içinde sonuçlandırıldı ve oran yüzde 95'ten yüzde 96'ya yükseldi.

Başsavcı Soluk, bu veriler ışığında Kayseri Adliyesi'nin başarı sıralamasında üst sıralarda yer aldığını; ancak hız hedefinin adaletten taviz vermeden sürdürülmesi gerektiğini yineledi.

geleceğe dönük beklenti ve çağrı:

Tören sonrasında hem yargı yetkilileri hem de katılımcılar, bağımsız ve tarafsız yargının korunması, savunma hakkının güçlendirilmesi ve yargı organlarının yasa yapım sürecine katkısının artırılması gerektiği konusunda hemfikir oldu. Açılışta dile getirilen ortak mesaj, kamuoyunda adalete olan güvenin pekiştirilmesi için hukukun ilkelerine sadakat gösterilmesi ve uygulamalarda şeffaflık ile etkinliğin sağlanması yönünde oldu.

Kayseri'de başlayan 2026-2027 adli yılı töreni, hukuk kurumlarının kuruluşsal yatırımlar, insan kaynağı ve süreçlerin etkinleştirilmesine dair somut adımlar atılması gerektiğine dikkat çekerek sona erdi.

KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI HABİB SOLUK; "HUKUKÇUNUN EN KUTSAL GÖREVİ, ADALETİN TERAZİSİNİ EĞMEDEN, BÜKMEDEN, HAKKI HAK SAHİBİNE TESLİM ETMEKTİR" DEDİ.