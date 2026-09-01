faili meçhul dosyalar yeni adli yılın önceliği olacak

adli yıl açılışı ve katılımcılar:

Elazığ'da 2026-2027 adli yılı törenle açıldı. Adliye önündeki törende Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan ve Baro Başkanı Av. Melih Efe ile hakim ve avukatlar hazır bulundu. Açılış konuşmaları, yeni döneme dair sorumluluk ve beklentileri vurguladı.

yargı hizmetinde hız ve kalite:

Başsavcı Yeğin, yeni adli yılda temel amaçlarının daha hızlı, etkin, nitelikli ve güvenilir bir adalet sunmak olduğunu belirtti. Yargı süreçlerinde gecikmenin yeni mağduriyetler doğurduğunu ve bu nedenle soruşturma ile kovuşturma safhalarında zamanın etkin kullanılmasına, dosyaların sürüncemede bırakılmamasına önem vereceklerini açıkladı. Hedefin "hızlı ama titiz, etkin ama hukuka bağlı" bir yargı sistemi olduğunu vurguladı.

faili meçhul dosyalara yeniden odaklanma:

Yeğin, yeni dönemde üzerinde özellikle duracakları alanlardan birinin geçmişten bugüne aydınlatılmamış faili meçhul olaylar olduğuna dikkat çekti. Gelişen teknolojiler ve kriminal inceleme yöntemleri ile adli birimlerin sunduğu imkanlardan azami şekilde yararlanarak bu dosyaların yeniden ve titizlikle değerlendirileceğini söyledi. "Yıllar geçmiş olsa dahi adalet arayışı sona ermez" ifadeleriyle, gecikmiş davaların aydınlatılmasının önemine işaret etti.

Başsavcı ayrıca, il emniyet ve jandarma komutanlıklarıyla güçlü bir koordinasyon içinde suçla mücadeleyi sürdüreceklerini, adalete güvenin güçlendirilmesinin görevleri olduğunu belirtti. Adaletin zamanında tecelli etmesinin devletin ve vatandaşla ilişkilerinin bir göstergesi olduğuna vurgu yaptı.

baronun bakışı ve yargı organları arasındaki denge:

Elazığ Baro Başkanı Av. Melih Efe, farklı görevlerin nihai amacının adaletin gerçekleşmesi olduğuna dikkat çekti. İddia, savunma ve karar makamlarının birbirini tamamlayan, birbirine saygı gösteren ve görev alanına müdahale etmeyen bir anlayışla çalışmasının adil yargılamanın güvencelerinden biri olduğunu söyledi. Bu üç unsurdan birinin eksik işlemesinin adalet açısından ciddi kayıplara yol açacağını belirtti.

Tören, yeni adli yılla birlikte adalet hizmetlerinde etkinlik, hız ve geçmişten gelen dosyaların aydınlatılması hedeflerinin ön plana çıktığını ortaya koydu. Yetkililer, hukuktan ve tarafsızlıktan taviz vermeden vatandaşın adalete güvenini güçlendirme kararlılığını yeniden teyit etti.

ELAZIĞ'DA 2026-2027 YILI ADLİ YILI GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMLA AÇILDI.