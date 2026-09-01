genç mühendisler nükleer teknoloji yetkinliğini güçlendirmek için yarışıyor

finale kalan projeler:

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması'nda, başvuran 193 takım ve 733 yarışmacı arasından eleme sürecini geçen 42 takım final etabına yükseldi. Final serisi 1-4 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul Küçükçekmece'deki TENMAK Yerleşkesinde gerçekleştiriliyor. Yarışma, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TENMAK yürütücülüğünde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) koordinasyonunda düzenleniyor.

Finale kalan ekipler, toplamda 293 yarışmacıyı oluşturuyor ve projelerini jüri karşısında sunacaklar; yazılım ve robotik kategorilerinde prototiplerin uygulamalı teknik yeterlilikleri de değerlendirilecek.

tasarım alanları ve teknoloji odakları:

Yarışma, nükleer teknolojilerin geniş spektrumuna odaklanıyor. Gençler; modüler reaktörlerden araştırma reaktörlerine, nükleer yakıt ve atık yönetimine, pasif güvenlik sistemlerine ve nükleer enstrümantasyon ile kontrol sistemlerine kadar tasarımlar geliştiriyor. Özellikle IV. Nesil reaktörler ile küçük ve mikro modüler reaktörler (SMR/MMR) gibi yeni nesil yaklaşımlar; güvenlik, ekonomik rekabet ve farklı kullanım alanlarına uyarlanabilirlik açısından öne çıkıyor.

Kategori yapısı; kavramsal ve detay tasarımın yer aldığı temel kategoriler ile sistem geliştirme ve uygulama kategorilerini kapsıyor. Yazılım projeleri nötronik ve ısıl-hidrolik analizlerden yakıt performansına, kaza sonrası atmosferik dağılım ve doz hesaplamalarına kadar simülasyon modülleri geliştirirken; robotik uygulamalar tesis işletme, bakım-onarım, boru içi inceleme ve kaza sonrası müdahale gibi sahaya dönük prototipler üretiyor.

ödüller ve teşvikler:

Yarışma aynı zamanda üniversitelerin nükleer teknoloji altyapılarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Detay Tasarım kategorisinde birinci olan okul takımının bağlı olduğu üniversiteye laboratuvar ve altyapı kurulumu için 15 milyon TL özel teşvik desteği sağlanacak. Detay Tasarım kategorisinde sıralama ise birinciye 1.250.000 TL, ikinciye 550.000 TL, üçüncüye 400.000 TL ödül olarak belirlendi.

Kavramsal Tasarım kategorisinde birincilik ödülü 550.000 TL, lisans öğrencilerine yönelik özel ödül 200.000 TL olarak açıklandı. Sistem geliştirme ve uygulama kategorilerinin her birinde birincilik ödülü 450.000 TL olarak ilan edildi.

Final sunumlarında jüri; rapor, teknik gerekliliklerin karşılanması ve uygulamalı gösterimler üzerinden değerlendirme yapacak. Yazılım ve robotik ekipleri, sunumun ardından prototiplerin teknik isterleri karşılayıp karşılamadığını uygulamalı olarak kanıtlamakla yükümlü olacak.

Yarışma, genç mühendislerin teknik bilgi ve mühendislik becerilerini uygulamaya dönüştürmelerine olanak tanırken, Türkiye'nin kritik teknoloji alanlarında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Geliştirilen projelerle yerli ve milli çözümlerin desteklenmesi, gençlerin nükleer teknolojilere ilgisinin artması ve ülkenin 2053 net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda nükleer teknoloji yetkinliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Final etabı, genç mühendislerin bilgi birikimini ve yenilikçi çözümlerini sergilediği önemli bir teknoloji buluşmasına sahne olacak ve Türkiye'nin nükleer teknoloji yol haritasına katkı sunabilecek somut projeleri ortaya çıkarma fırsatı sağlayacak.

TEKNOFEST NÜKLEER ENERJİ TEKNOLOJİLERİ TASARIM YARIŞMASI’NDA 193 TAKIMDAN 733 YARIŞMACININ GELİŞTİRDİĞİ PROJELER ARASINDAN FİNALE KALAN 42 TAKIM, TÜRKİYE’NİN NÜKLEER TEKNOLOJİ GELECEĞİ İÇİN TASARLADIKLARI ÇÖZÜMLERLE YARIŞIYOR.