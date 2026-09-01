İhtiyaç sahibi öğrencilere aylık 150 binişlik ulaşım desteği başlıyor

Kayseri’de öğrencilere ulaşım desteği sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde yürütülen eğitim odaklı projeler kapsamında, ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ulaşım yardımı yeni dönemde de devam ediyor. Belediye, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında öğrencilere günlük ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla aylık 150 binişlik ulaşım kartı desteği sunacak.

Geçen eğitim-öğretim döneminde de kapsamlı bir yardım programı yürüten Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 döneminde yaklaşık 5,5 milyon TL tutarında ulaşım desteği sağladı. Sosyal desteklerde sürekliliği hedefleyen belediye, yeni dönemde aynı yaklaşımı koruyarak öğrenci ulaşımını düzenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Kapsam ve geçmiş uygulamalar:

Başkan Büyükkılıç’ın açıkladığı program çerçevesinde destek, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin okula devam eden çocuklarını kapsayacak. Belediye yetkilileri, 2022-2023 eğitim öğretim yılında başlatılan çalışmanın bugüne dek önemli bir hacme ulaştığını belirterek, bugüne kadar ortalama 13 bin öğrenciye yaklaşık 14 milyon TL tutarında ulaşım yardımı yapıldığını hatırlatıyor.

Özellikle geçen dönemde, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören ve belirtilen beş ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi aylık ortalama 1.500 aile kapsamında 2 bin öğrenci için aylık 150 biniş tanımlanan kartlar aracılığıyla günlük okula ulaşım sağlandı.

Başvuru süreci ve uygulama detayları:

Başvurular, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayacak. Başvurular, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi www.kayseri.bel.tr adresinde yer alan On-line hizmetler bölümündeki öğrenci ulaşım yardımı başvuru formu üzerinden kabul edilecek. Başvuru sırasında istenen belgeler ve başvuru koşulları yine site üzerinden duyurulacak.

Belediye yetkilileri, sağlanan aylık 150 binişlik kartların öğrencilerin günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılayarak eğitimlerine düzenli katılımını destekleyeceğini ve ailelerin ekonomik yükünü hafifleteceğini belirtiyor. Uygulamanın kapsamı ve önceliklendirme kriterleri başvuru sürecinde netleşecek.

Başkan Büyükkılıç, gençlerin ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, gönül belediyeciliği anlayışıyla hayata geçirilen bu tür projelerin eğitime erişimde etkili olduğunu ifade etti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ'IN EĞİTİM ÖĞRETİME VERDİĞİ ÖNEM DOĞRULTUSUNDA HAYAT GEÇİRİLEN, İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ULAŞIM KARTI DESTEĞİ YENİ EĞİTİM YILINDA DA SÜRÜYOR.