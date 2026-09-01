Mardin'de maskeli kişilerin saldırısında 70 yaşındaki Rifa Aslan ağır yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesi Yeni Turan Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana gelen olayda, eve giren maskeli kişi veya kişilerin 70 yaşındaki Rifa Aslan'ın üzerinde bulunan altın takılarını alarak kadını darp ettiği bildirildi.

olayın ayrıntıları:

İddiaya göre, kimliği belirsiz maskeli saldırganlar eve girdikten sonra Rifa Aslan'ı etkisiz hale getirip takılarını aldı. Aile üyelerinin eve gelmesiyle birlikte kadının ağır yaralı halde bulunduğu ve durum üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildiği belirtildi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralanan kadını ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk ederek tedavi altına aldı. Yaralanmanın ciddiyeti nedeniyle kadının durumu ağır olarak kaydedildi.

soruşturma sürüyor:

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, söz konusu hırsızlık ve darp ile ilgili inceleme başlattı. Güvenlik güçleri, evin çevresindeki kamera kayıtları ve görgü tanıklarının beyanlarını değerlendirerek şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma yürütüyor.

MARDİN'DE EVE GİREN MASKELİ KİŞİ VEYA KİŞİLER 70 YAŞINDAKİ KADINI DARBEDİP ALTINLARINI ÇALDI