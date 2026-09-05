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Menemen’de Tahir Şahin’in adı iki önemli mekâna verildi

Menemen Belediye Meclisi, dört dönem belediye başkanlığı yapan merhum Tahir Şahin’in adını Gölpark ve Karanfil Sokağa vererek ilçede yaşatmaya karar verdi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Emre Koç

Menemen’de Tahir Şahin’in adı iki önemli mekâna verildi

Meclis kararı ve uygulama alanları:

Menemen Belediye Meclisi Eylül ayı oturumunda, ilçede dört dönem belediye başkanlığı yapan ve geçtiğimiz yıl vefat eden Tahir Şahin anısına iki kamu alanına adının verilmesi yönünde karar aldı. Toplantıya başkanlık eden Aydın Pehlivan yönetiminde alınan karar, hem sembolik hem de kalıcı bir vefa adımı olarak değerlendirildi.

Gölpark’a verilen isim:

Meclis kararına göre ilçede hizmete açılmış olan Gölpark, bundan böyle Menemen Belediyesi Tahir Şahin Gölpark Tesisi adıyla anılacak. Gölpark, Şahin’in belediye başkanlığı döneminde açılması için emek verdiği ve hizmete sunulduğu belirtilen mekan olarak kararda yer aldı.

Karanfil Sokak’ın yeni adı:

Şahin’in hayatında özel bir yeri bulunan Karanfil Sokak ise resmi olarak Tahir Şahin Sokağı adını alacak. Kararın alınmasında Şahin’in ailesiyle yapılan görüşmelerin etkili olduğu ve iki alanın seçiminin aile takdiri gözetilerek belirlendiği ifade edildi.

Başkan Pehlivan’ın değerlendirmesi:

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, geçen yıl düzenlenen anma töreninde ailenin ve kamuoyunun beklentisini dile getirdiklerini, ilk meclis toplantısında da bu sözü yerine getirdiklerini söyledi. Pehlivan, vefa gösterisinin siyasi ayrım gözetmeksizin gerçekleştirildiğini belirterek ilçeye emek veren kişilerin hak ettikleri değeri görmesi gerektiğini vurguladı.

Pehlivan açıklamasında, Şahin’in anısını yaşatmanın ve ailesine saygı göstermenin önemine dikkat çekti ve merhuma bir kez daha Allah’tan rahmet diledi. Karar, belediye kayıtlarına ve ilgili altyapı düzenlemelerine göre önümüzdeki dönemde uygulamaya geçirilecek şekilde planlandı.

GEÇTİĞİMİZ YIL HAYATINI KAYBEDEN MERHUM MENEMEN BELEDİYE BAŞKANI TAHİR ŞAHİN’İN ADI, GÖLPARK VE...

GEÇTİĞİMİZ YIL HAYATINI KAYBEDEN MERHUM MENEMEN BELEDİYE BAŞKANI TAHİR ŞAHİN’İN ADI, GÖLPARK VE KARANFİL SOKAK’A VERİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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