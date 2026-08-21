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Menteşe'de başkan Gonca Köksal Aras Yeni Parti'ye geçti; CHP'li meclis üyeleri de katıldı

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçti; Menteşe'deki tüm CHP'li meclis üyeleri de aynı törende partiye katıldı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Merve Çelik

Menteşe'de başkan Gonca Köksal Aras Yeni Parti'ye geçti; CHP'li meclis üyeleri de katıldı

Menteşe'de parti değişikliği

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrılarak Yeni Parti'ye katıldı. Aras'la birlikte Menteşe Belediyesi'ndeki CHP'li belediye meclis üyelerinin tamamı da Yeni Parti'ye geçti. Katılım töreni Yeni Parti Muğla İl Başkanlığı'nda gerçekleştirildi ve rozetini Gizem Özcan taktı.

Katılım töreni ve açıklamalar:

Aras törende yaptığı konuşmada CHP'nin ve Türkiye'nin içinden geçtiği süreci uzun süredir takip ettiğini, kararını acele etmeden verdiğini belirtti. Yol arkadaşları ve vatandaşlarla istişare ettiklerini ifade ederek, "Bize güvenip oy veren, bu sorumluluğu bize veren hemşehrilerimiz ne istiyor? Bütün bunları dinledik ama en çok da vicdanımızın sesine kulak verdik" dedi.

Yeni yol ve belediye hizmetleri:

Köksal Aras, kararını bir "yol ayrımı" olarak nitelendirip geçmişe duydukları saygıyla geleceğe yönelik yeni bir adım attıklarını söyledi. "Biz bu yeni yola geçmişimizi geride bırakarak gelmedik. Tam aksine, geçmişimizden dostluklarımızı, bilgimizi, tecrübemizi, bütün birikimimizi ve en önemlisi tüm değerlerimizi yanımıza alarak güçlü bir şekilde bu yola çıkmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Aras yeni siyaset anlayışında kutuplaşmanın yerine dayanışmayı, kavganın yerine diyaloğu koyacaklarını vurguladı. Gençlerin geleceğini başka ülkelerde aramak zorunda kalmadığı ve kadınların toplumun her alanında eşit ve güçlü olduğu bir Türkiye hedeflediklerini belirtti. Belediye hizmetlerine ilişkin olarak da Menteşe Belediyesi'nin "dün olduğu gibi bugün de yarın da herkesin belediyesi olacak" sözüne bağlı kalarak siyasi ayrım gözetmeden hizmet vereceğini yineledi ve Yeni Parti çatısı altında siyasi mücadelenin süreceğini açıkladı.

Konuşmasının sonunda Aras, "Yolumuz yeni ama değerlerimiz o kadar köklü ki ve umudumuz, heyecanımız o kadar büyük ki şimdi yan yana gelip yeni şeyler söyleme zamanı ve umudu günden güne büyütme zamanı" diyerek yeni döneme dair heyecanını paylaştı.

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI GONCA KÖKSAL ARAS VE CHP&#039;Lİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ YENİ PARTİ&#039;YE...

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI GONCA KÖKSAL ARAS VE CHP'Lİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ YENİ PARTİ'YE KATILDI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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