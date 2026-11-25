Olayın gelişimi:

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Alparslan Mahallesi 5559. Sokak’ta bulunan 2 katlı binada sabaha karşı gelen bir gürültü ve boğuşma ihbarı sonrası polis ekipleri müdahale etti. Ekiplerin ikinci kattaki daireye girmesiyle, mermer ustası Fedai Karagöz (49) elleri ve ayakları bağlı halde bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Karagöz’ün darbedildiği ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltılar ve müdahale:

Dairede bulunan 1’i kadın olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Olay yerinde ölen kişinin yakınları, gözaltına alınan şahısları linç etmek istedi; bu sırada polis ekipleri şüphelileri güçlükle ekip otosuna bindirerek müdahaleyi sağladı ve olayların büyümesi engellendi.

Soruşturmanın yönü:

Emniyet birimleri ve savcılık tarafından olayın aydınlatılması amacıyla çok yönlü soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olay yerinde yapılan incelemeler, delil çalışmaları ve gözaltındaki kişilerin ifadeleri değerlendirilecek.

Olayla ilgili resmi makamların açıklamaları ve adli tıp raporu bekleniyor. Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte olayın nedeni ve sorumlulukları netleşecek.

DENİZLİ'NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE, GÜRÜLTÜ İHBARI YAPILAN ADRESTEN ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLANMIŞ HALDE ERKEK CESEDİ ÇIKTI. OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 1'İ KADIN 3 ŞÜPHELİYİ LİNÇTEN POLİS EKİPLERİ KURTARDI