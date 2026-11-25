Proje açılışı ve hedefler:

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde yürütülen "Karadeniz Bölgesinde İklim Değişikliğine Dayanıklı Zeytin Üretiminin Güçlendirilmesi ve Yerel Çeşidin Korunması" (TCP/TUR/4102) Projesi'nin açılış çalıştayı, proje paydaşlarının katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Çalıştay, projenin kısa ve orta vadeli hedeflerinin paylaşılması, paydaş rollerinin netleştirilmesi ve uygulama için ilk yol haritasının oluşturulması açısından önemli bir başlangıç noktası oldu.

Çalıştay toplantısında proje kapsamının; Karadeniz Bölgesi'nin iklim koşullarına uyum sağlamış yerel zeytin çeşitlerinin genetik kaynak olarak korunması ve iklim değişikliğine dayanıklı üretim yöntemlerinin geliştirilmesi üzerine odaklandığı vurgulandı. Bu yaklaşım, üretimde sürdürülebilirliği artırmayı ve biyolojik çeşitliliği korumayı amaçlıyor.

Yerel çeşitlerin korunması ve kültürel boyut:

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, iklim değişikliği senaryoları doğrultusunda zeytin üretiminin geleceğine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Kaplan, zeytinciliğin yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını; aynı zamanda Trabzon'un önemli bir kültürel mirası olduğunu belirterek yerel çeşitlerin korunmasının ve zeytincilik geleneğinin gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliğini dile getirdi.

Uygulama süreci ve teknik öncelikler:

Çalıştayda, proje paydaşları arasındaki teknik öncelikler ve planlanan faaliyetler değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda uygulama sürecine ilişkin bir yol haritası belirlendi ve sonraki adımların koordinasyonu için paydaşlar arasında iletişim kanallarının güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Proje, hem gen kaynaklarının korunmasına hem de üreticilerin iklim risklerine karşı kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ (FAO) İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLECEK "KARADENİZ BÖLGESİNDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DAYANIKLI ZEYTİN ÜRETİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE YEREL ÇEŞİDİN KORUNMASI" (TCP/TUR/4102) PROJESİ'NİN AÇILIŞ ÇALIŞTAYI PROJE PAYDAŞLARININ KATILIMIYLA ÇEVRİM İÇİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ.