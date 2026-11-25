Gençlik değişimi programı Düzce'yi tanıttı

Farklı ülkelerden gelen katılımcılar, Gençlik Değişimi Projesi kapsamında Düzce'ye davet edildi ve kentin tarihi, kültürel ile doğal değerleri hakkında bilgilendirildi. Programın merkezinde, gençlerin birbirlerinin kültürlerini tanıması ve şehir tanıtımının uluslararası platformda güçlenmesi vardı.

Kültürel ve tarihi keşifler:

Projede yer alan gençler, Düzce'nin özgün mirasını ve çevresindeki doğal alanları gezerek gözlemledi. Rehberli turlar ve atölye çalışmaları aracılığıyla katılımcılar, yerel tarih, geleneksel yaşam biçimleri ve korunması gereken doğal zenginlikler hakkında doğrudan bilgi aldı. Bu etkinlikler, kentin tanıtımına katkı sağlarken, gençlerin kültürlerarası etkileşimini de artırdı.

Başarı kavramına yeni bakışlar:

Etkinlikler, 'Başarı Kavramının Yeniden İnşası: Gençlerle Yeni Tanımları ve Yeni Yolları Keşfetmek' teması etrafında şekillendi. Katılımcıların hedefi, başarının sadece bireysel ölçütlerle sınırlı olmadığını, paylaşım, deneyim ve ortak öğrenme süreçleriyle farklı boyutlar kazanabileceğini tartışmak ve pratikleştirmekti. Bu yaklaşımlar gençlerin bakış açılarını genişletti ve kültürlerarası iletişim becerilerinin gelişmesine katkıda bulundu.

Program boyunca elde edilen deneyimler, Düzce'nin gençlere sunduğu fırsatların görünürlüğünü artırırken, katılımcıların uluslararası ağlarını güçlendirmelerine ve başarı tanımlarını yeniden şekillendirmelerine olanak tanıdı.

“NIKE OF YOUTH – BAŞARI KAVRAMININ YENİDEN İNŞASI: GENÇLERLE YENİ TANIMLARI VE YENİ YOLLARI KEŞFETMEK” BAŞLIKLI ERASMUS+ KA152-YOU GENÇLİK DEĞİŞİMİ PROJESİ KAPSAMINDA DÜZCE’YE GELEN ULUSLARARASI KATILIMCILARA, KENTİN TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL ZENGİNLİKLERİ TANITILDI.