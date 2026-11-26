Bursa'da güzellik merkezinde cinayet

Bursa'da bir güzellik merkezinde eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'i başından vurarak öldürmek ve ardından intihara teşebbüs etmekle suçlanan Halit Dertli, dördüncü duruşmada savunma yaptı. Sanık, tehdide maruz kaldığını, olay anını hatırlamadığını ve pişman olduğunu söyledi.

Olayın ayrıntıları:

Olay, mart ayında Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Lefkoşa Caddesi'ndeki 7 katlı iş merkezinin 4'üncü katında bulunan güzellik merkezinde meydana geldi. İddialara göre Halit Dertli iş yerine gelerek içerideki müşteri ve çalışanları dışarı çıkardıktan sonra kapıyı kilitledi. Tartışmanın ardından çıkan silah sesleri üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, Karadeniz ve Dertli'yi kanlar içerisinde buldu. Hastaneye kaldırılan 1 çocuk annesi Karadeniz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı; yaralanan Dertli ise tedavisinin ardından tutuklandı.

Sanığın savunması ve iddiaları:

Duruşmada konuşan sanık, Karadeniz ile Ağustos 2023'te tanıştıklarını, Haziran 2025'te ayrıldıklarını, ayrılıktan sonra arkadaş gibi görüştüklerini söyledi. Karadeniz'in borçlarını kapattığını ve iş yerindeki erkek müşteri varlığından rahatsız olduğunu öne süren Dertli, eski sevgilisinin yeni erkek arkadaşının kendisini telefonla arayan kişiler aracılığıyla tehdit ettiğini iddia etti. Dertli, çocuklarının, eşinin ve kendi adreslerinin söylendiğini belirterek tehditler üzerine ruhsatsız tabanca aldığını ifade etti.

Olay gününe ilişkin savunmasında güzellik merkezine konuşmak için gittiğini, içerideki müşteri ve çalışanları dışarı çıkardığını ve kapıyı kilitlediğini söyledi. Tartışma sırasında ne yaptığını hatırlamadığını belirten sanık, şeker ve tansiyon hastası olduğunu, bilincini kaybettiğini ve "ne yaptığımı bilmiyorum ama ateş ettiğimi hatırlıyorum" dedi. Karadeniz'in kanlar içinde olduğunu gördükten sonra intihara teşebbüs ettiğini; önce tabancayı çenesinin altına ardından şakağına dayadığını, silahın tutukluk yaptığını ve sonrasında iş yerindeki bir bıçakla bileğini kestiğini iddia etti. Dertli savunmasında "Oraya gitme amacım sadece çocuklarımı olaydan çıkarmaktı. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

Mahkeme aşamasında taraf ve avukatların beyanları alındı. Heyet, sanığın cep telefonunun incelenmesine karar verdi ve eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşmaya, Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hayatını kaybedenin oğlu ve taraf avukatları katıldı. Sanığın daha önce sağlık sorunları ve avukatının duruşmaya katılmaması nedeniyle savunma yapamadığı belirtildi. Mahkeme kararına göre dosyada telefon kayıtları ve diğer deliller incelenmeye devam edecek.

OLAY YERİ (ARŞİV)