Mersin'de MİT destekli operasyonda üç şüpheli tutuklandı

Mersin'de ortak operasyonla 3 kişi yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerinin ortak operasyonunda, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü ve propaganda yaptığı tespit edilen şüpheliler üzerinde çalışma yapıldı.

operasyonun ayrıntıları:

Yapılan tespitlerin ardından, özel harekât timlerinin katılımıyla şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda, tamamı yabancı uyruklu olan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette terör suçlarına ilişkin işlemleri yürütüldü ve delil toplama süreçleri gerçekleştirildi.

adli süreç ve sonuç:

Gözaltına alınan şüpheliler, terör ekiplerinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan ifadeler ve yürütülen soruşturma sonucu, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ve operasyonlarda elde edilen bulguların delil niteliğinde değerlendirildiğini bildirdi.

Mersin'de MİT destekli DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama