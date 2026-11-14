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Orhun Ene: taraftarın enerjisi galibiyeti şekillendirdi

Orhun Ene, Aliağa Petkimspor'un Türk Telekom'u 88-84 yendiği maçta taraftarın kırılma anlarındaki enerjisinin takımı güçlendirdiğini söyledi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 18:04

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 18:06

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Orhun Ene: taraftarın enerjisi galibiyeti şekillendirdi

Orhun Ene: taraftarın enerjisi galibiyeti şekillendirdi

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında sahasında oynadığı karşılaşmada Türk Telekom’u 88-84 mağlup ederek bu sezonki galibiyet sayısını 5e yükseltti. Karşılaşma sonrasında takımın başantrenörü Orhun Ene değerlendirmelerde bulundu.

maçın ana hatları:

Ene, rakibin sistemli ve kaliteli oyunculardan oluştuğunu belirterek Türk Telekom’a saygı duyduklarını vurguladı. Oyuncu bazında Harding için "durdurmamız gereken çok kaliteli ve önemli bir oyuncuydu" ifadesini kullandı. Ayrıca Trifunovic’in etkili ve formda olduğunu, ancak iyi bir savunma ile onu kontrol altına aldıklarını söyledi.

Maç boyunca özellikle serbest atışlarda problem yaşandığını kabul eden Ene, buna rağmen takımın gerekli anlarda doğru reaksiyon verdiğini ve sonucun lehlerine olduğunu ifade etti.

ene'nin değerlendirmesi ve gelecek planı:

Ene, tribünlere özel teşekkür ederek, "Taraftarımıza çok teşekkür ederiz. Kırılma anlarındaki enerjileri takımımızı daha da sertleştirdi" dedi. Teknik direktör, milli araya kadar eksikleri gidermek ve hedeflerini korumak istediklerini belirtti. Ayrıca sezonun zorlu geçtiğini, kimin ne yapacağının belirsiz olduğuna dikkat çekerek dikkatli olmaları gerektiğini ekledi.

Bu sonuçla Türk Telekom ligde bu sezon ikinci yenilgisini yaşarken, ev sahibi ekip Aliağa Petkimspor galibiyet sayısını 5’e çıkardı. Aliağa Petkimspor ligin 9. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak.

ORHUN ENE: &quot;NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORDUK&quot;

ORHUN ENE: "NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORDUK"

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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