Mersin'de torbacı operasyonu: üç şüpheli cezaevine gönderildi
Koordinasyonu Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sağlanan çalışmayı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü. Operasyon yenişehir ve akdeniz ilçelerinde 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirildi.
operasyon ve yakalamalar:
Çalışma kapsamında toplam 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler delil niteliğiyle kayıt altına alındı.
ele geçirilenler ve deliller:
Aramalarda 3,19 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 13 adet sentetik ecza ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28.240 TL bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edildi.
adli süreç:
Savcılık tarafından yürütülen işlemler sonucunda 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş.S., C.S. ve K.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MERSİN’DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLEN SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA YAKALANAN 5 ŞÜPHELİDEN 3’Ü TUTUKLANDI.
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