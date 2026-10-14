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Bartın üniversitesi kampüsüne 700 kWe güneş santrali kuruluyor

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi otoparklarına 700 kWe kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulacak; ihale 2 Kasım'da yapılacak.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bartın üniversitesi kampüsüne 700 kWe güneş santrali kuruluyor

Bartın üniversitesi kampüsüne 700 kWe güneş santrali kuruluyor

Bartın Üniversitesi (BARÜ), sürdürülebilir ve çevre dostu kampüs hedefleri doğrultusunda kampüs içinde güneş enerjisi üretimi için adım atıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen uygulama kapsamında BARÜ, yeşil enerji dönüşümüne katkı sunacak projeler arasına alındı.

proje kapsamı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi kapsamında Ankara, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki toplam 11 kamu binasına güneş enerjisi santrali kurulması planlanıyor. BARÜ'de ise Kutlubey Yerleşkesi içerisindeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi otopark alanlarının üzerine, toplam 700 kWe güç kapasitesine sahip güneş enerjisi santrali (GES) yerleştirilecek.

hedefler ve takvim:

Projenin temel hedefi, BARÜ'nün elektrik ihtiyacının bir bölümünü güneş enerjisinden karşılayarak enerji maliyetlerini uzun vadede azaltmak ve temiz enerji üretimini desteklemektir. Bu yatırım ayrıca karbon salımının düşürülmesi ve doğal kaynakların daha verimli kullanılması bakımından önem taşıyor. GES için ihale süreci 2 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek; ihale tamamlandıktan sonra projenin uygulama çalışmalarına başlanacak.

Sürdürülebilir, doğayla uyumlu ve çevre dostu bir üniversite olma yönündeki çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, kurulacak güneş enerjisi sistemlerinin hayırlı olmasını diledi. Üniversite yönetimi, bu tür yenilenebilir enerji uygulamalarıyla hem kampüs içi enerji yönetimini güçlendirmeyi hem de çevresel etkileri azaltmayı amaçlıyor.

BARTIN ÜNİVERSİTESİNDE (BARÜ) SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ÇEVRE DOSTU KAMPÜS HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA YEŞİL...

BARTIN ÜNİVERSİTESİNDE (BARÜ) SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ÇEVRE DOSTU KAMPÜS HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA YEŞİL ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNE KATKI SUNMAK AMACIYLA GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) KURULACAK.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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