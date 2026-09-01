Dolar 48,2677 +0,00%
Euro 56,0199 -0,18%
Bist 14.361,50 +0,19%
Altın Gram 6.866,74 -1,26%
EUR/USD 1,1600 -0,20%
Brent Petrol 92,10 +1,78%
--°

Kronik inflamasyon Cem Yılmaz vakasından sonra gençlerdeki hastalıkları gündeme getirdi

Cem Yılmaz'ın 53 yaşındaki kalp krizi sonrası Prof. Dr. Şevket Özkaya, gençlerde artan hastalıklarda kronik inflamasyonu işaret etti.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kronik inflamasyon Cem Yılmaz vakasından sonra gençlerdeki hastalıkları gündeme getirdi

Kronik inflamasyon ve genç yaşta ortaya çıkan hastalıklar

Komedyen Cem Yılmaz'ın 53 yaşında geçirdiği ciddi kalp krizi, genç yaşta görülen kalp-damar hastalıkları, pulmoner emboli, felç ve bazı kanser türleriyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, bu tabloyu açıklamada tek bir ana mekanizma olarak kronik inflamasyon'a işaret ettiğini belirtiyor.

Kronik inflamasyon nedir?:

Prof. Dr. Özkaya, daha önce birçok hastalığın mekanik ve hücresel bozulmalara bağlandığını ancak tıp bilgisi ve teknolojinin ilerlemesiyle bunların altında sistemik bir faktörün yattığının görüldüğünü söylüyor. Hücrelerin dış veya iç uyaranlarla hasar görmesi sonucu pro-inflamatuar sitokinler, kemokinler ve diğer sinyal moleküllerinin salgılanmasıyla başlayan inflamatuar yanıt, normalde hasarı gidermeye ve onarımı başlatmaya yöneliktir. Ancak bu yanıt düzensizleşip süreklilik kazandığında kronik doku hasarına ve tip 2 diyabet, kanser, KOAH ile kardiyovasküler hastalıklara kadar uzanan kronik hastalıklara katkıda bulunabiliyor.

Belirtiler ve azaltma yolları:

Özkaya’ya göre kronik inflamasyon genellikle sistemik belirtilerle kendini gösterir; tükenmişlik, uykusuzluk, ateş, yaygın ağrı, eklem sertliği, cilt döküntüleri, asit reflüsü, ishal veya kabızlık gibi sindirim yakınmaları, kilo kaybı ya da artışı, depresyon ve anksiyete ile sık enfeksiyonlar arasında yer alır. Kronik inflamasyonu kontrol altına almak için önerilen yaklaşım yaşam tarzı odaklıdır: kronik stresi azaltmak, düzenli fiziksel aktiviteyi günlük yaşama almak, işlenmiş gıdalardan ve fast food'dan kaçınmak, bol sebze ve meyve, yağsız protein ve sağlıklı yağlar tüketmek, gecelik en az 7 saat uyumaya özen göstermek, sigarayı bırakmak ve alkol tüketimini azaltmak önemlidir.

Hekim vurgusu, organ odaklı basit tanımlamaların ötesine geçerek hastalıkların altında yatan sistemik süreçlerin değerlendirilmesinin önemidir. Genç yaşta ciddi damar hastalıkları veya kanser benzeri tablolar görüldüğünde, kronik inflamasyonun rolünün akılda tutulması ve uygun değerlendirme ile takip planlanması gerektiği belirtiliyor.

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. ŞEVKET ÖZKAYA, GENÇ YAŞTA GÖRÜLEN KALP KRİZİ, PULMONER EMBOLİ...

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. ŞEVKET ÖZKAYA, GENÇ YAŞTA GÖRÜLEN KALP KRİZİ, PULMONER EMBOLİ, FELÇ VE BAZI KANSER TÜRLERİ GİBİ CİDDİ HASTALIKLARIN OLUŞUMUNDA KRONİK İNFLAMASYONUN DA ÖNEMLİ BİR FAKTÖR OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Silifke'de feribot kazasında hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir uğurlandı
images

Palamut bereketi tezgahlarda: Tekirdağlı balıkçılarda umut
images

Nazilli'de üç büyük dönüşüm: kültürden hayvanlara eş zamanlı yatırım
images

Aydın Şehir Hastanesi'nde gebe okulu kapanışı: anne ve babalara pratik ve psikol...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Silifke'de feribot kazasında hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir uğurlandı

Buldan'da bağdaki iki tonluk üzüm hırsızlığı aydınlatıldı

Himalayalar'da buzul çökmesi: Nepal ve Çin'de can kaybı binin üzerinde

Palamut bereketi tezgahlarda: Tekirdağlı balıkçılarda umut

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı