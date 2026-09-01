Kronik inflamasyon Cem Yılmaz vakasından sonra gençlerdeki hastalıkları gündeme getirdi

Kronik inflamasyon ve genç yaşta ortaya çıkan hastalıklar

Komedyen Cem Yılmaz'ın 53 yaşında geçirdiği ciddi kalp krizi, genç yaşta görülen kalp-damar hastalıkları, pulmoner emboli, felç ve bazı kanser türleriyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, bu tabloyu açıklamada tek bir ana mekanizma olarak kronik inflamasyon'a işaret ettiğini belirtiyor.

Kronik inflamasyon nedir?:

Prof. Dr. Özkaya, daha önce birçok hastalığın mekanik ve hücresel bozulmalara bağlandığını ancak tıp bilgisi ve teknolojinin ilerlemesiyle bunların altında sistemik bir faktörün yattığının görüldüğünü söylüyor. Hücrelerin dış veya iç uyaranlarla hasar görmesi sonucu pro-inflamatuar sitokinler, kemokinler ve diğer sinyal moleküllerinin salgılanmasıyla başlayan inflamatuar yanıt, normalde hasarı gidermeye ve onarımı başlatmaya yöneliktir. Ancak bu yanıt düzensizleşip süreklilik kazandığında kronik doku hasarına ve tip 2 diyabet, kanser, KOAH ile kardiyovasküler hastalıklara kadar uzanan kronik hastalıklara katkıda bulunabiliyor.

Belirtiler ve azaltma yolları:

Özkaya’ya göre kronik inflamasyon genellikle sistemik belirtilerle kendini gösterir; tükenmişlik, uykusuzluk, ateş, yaygın ağrı, eklem sertliği, cilt döküntüleri, asit reflüsü, ishal veya kabızlık gibi sindirim yakınmaları, kilo kaybı ya da artışı, depresyon ve anksiyete ile sık enfeksiyonlar arasında yer alır. Kronik inflamasyonu kontrol altına almak için önerilen yaklaşım yaşam tarzı odaklıdır: kronik stresi azaltmak, düzenli fiziksel aktiviteyi günlük yaşama almak, işlenmiş gıdalardan ve fast food'dan kaçınmak, bol sebze ve meyve, yağsız protein ve sağlıklı yağlar tüketmek, gecelik en az 7 saat uyumaya özen göstermek, sigarayı bırakmak ve alkol tüketimini azaltmak önemlidir.

Hekim vurgusu, organ odaklı basit tanımlamaların ötesine geçerek hastalıkların altında yatan sistemik süreçlerin değerlendirilmesinin önemidir. Genç yaşta ciddi damar hastalıkları veya kanser benzeri tablolar görüldüğünde, kronik inflamasyonun rolünün akılda tutulması ve uygun değerlendirme ile takip planlanması gerektiği belirtiliyor.

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. ŞEVKET ÖZKAYA, GENÇ YAŞTA GÖRÜLEN KALP KRİZİ, PULMONER EMBOLİ, FELÇ VE BAZI KANSER TÜRLERİ GİBİ CİDDİ HASTALIKLARIN OLUŞUMUNDA KRONİK İNFLAMASYONUN DA ÖNEMLİ BİR FAKTÖR OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ.