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Köylere can suyu: Çaygökpınar grup yolunda asfalt çalışması başladı

Bolu'da Çaygökpınar grup yolunda 6 köyü bağlayacak asfalt ve iyileştirme çalışmaları başladı; proje hibe destekli, yerel koordinasyonla yürütülüyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:29

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 11:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Köylere can suyu: Çaygökpınar grup yolunda asfalt çalışması başladı

Çaygökpınar grup yolunda saha çalışmaları başladı

Bolu İl Özel İdaresi ekipleri, nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu güzergahlardan biri olan Çaygökpınar Grup Yolunda asfalt ve yol iyileştirme çalışmalarına başladı. Söz konusu yolun, Çaygökpınar, Kındıra, Gökpınar, Susuzkınık, Vakıfgeçitveren ve Yenigeçitveren olmak üzere toplam 6 köye ulaşım sağladığı belirtiliyor.

çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Projede öncelikli olarak yolun asfaltlanması ve genel iyileştirme işlemleri yapılacak; amaç güzergâhtaki ulaşım altyapısını güçlendirerek seyahat güvenliğini artırmak. Çalışmaların, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan hibe desteğiyle, Bolu Valiliği ile İl Genel Meclisi koordinasyonunda yürütüldüğü kaydedildi.

saha organizasyonu ve beklentiler:

İş makinelerinin sahada yoğun şekilde çalıştığı ve yürütülen mesainin planlanan takvim çerçevesinde tamamlanmasının hedeflendiği aktarılıyor. Proje, bölgedeki vatandaş taleplerinin ardından, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek’in ziyaretleri sırasında plana dahil edildi. Tamamlandığında yolun tam kapasiteyle ulaşıma açılması ve köylerin erişilebilirliğinin artması bekleniyor.

Yetkililer, üstyapı iyileştirmelerinin yalnızca trafik akışını düzenlemekle kalmayıp aynı zamanda bölge halkının günlük yaşamına ve ekonomik faaliyetlerine doğrudan katkı sağlamasını öngörüyor.

BOLU’DA ÇOK SAYIDA KÖYE ULAŞIM SAĞLAYAN ÇAYGÖKPINAR GRUP YOLU&#039;NDA İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNCE ...

BOLU’DA ÇOK SAYIDA KÖYE ULAŞIM SAĞLAYAN ÇAYGÖKPINAR GRUP YOLU'NDA İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNCE ASFALT VE YOL İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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