Dolar 48,2716 +0,01%
Euro 56,0172 -0,18%
Bist 14.347,63 +0,09%
Altın Gram 6.865,59 -1,29%
EUR/USD 1,1600 -0,20%
Brent Petrol 92,20 +1,89%
--°

Burdur adli yıl açılışında adaletin mahkeme dışındaki boyutları vurgulandı

Burdur'da 2026-2027 adli yıl açılışında Başsavcı Harun Ünlüsoy, adaletin mahkeme kararlarının ötesinde toplumsal güven, mağdur koruma ve eşitlik gerektirdiğini vurguladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:30

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 11:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Burdur adli yıl açılışında adaletin mahkeme dışındaki boyutları vurgulandı

Burdur adli yıl açılış töreni

2026-2027 adli yılının açılış programı kapsamında ilk tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy ve Burdur Barosu Başkanı Meltem Özdemir katıldı. İki yetkili Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Programa Burdur Adliyesi bahçesinde devam edildi.

Tören ve anma:

Konuşmasına geçtiğimiz pazar günü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Tefenni Adliyesi zabıt katibi Hasan Aşçı'yı anarak başlayan Başsavcı Ünlüsoy, bu tür kayıpların adli yılın ruhunda derin bir üzüntü bıraktığını ifade etti. Konuşmalar, günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

Başsavcının adalet tanımı:

Adalet yalnızca mahkeme salonlarında verilen kararlarla sınırlı değildir. Ünlüsoy, adaleti; hakkı gözetmek, hukuka bağlı kalmak, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, mağdurun yanında olmak, masumiyet karinesine riayet etmek ve herkesin hukuk önünde eşit olduğuna dair inancı yaşatmak şeklinde tanımladı. Yargı görevini yerine getirirken yalnızca kanunları uygulamanın ötesinde, toplumun adalete olan güvenini korumanın da sorumluluk olduğunu vurguladı.

Ünlüsoy ayrıca Burdur Adliyesi açısından geride kalan adli yılın yoğun çalışmayla geçtiğini; yargı hizmetlerinin etkin, hızlı, düzenli ve vatandaş odaklı yürütülmesi için hakim ve Cumhuriyet savcıları, adliye personeli ve yargının diğer paydaşlarıyla büyük gayret gösterildiğini belirtti. Her dosyanın arkasında bir insan hayatı, mağduriyet veya çözüm bekleyen bir uyuşmazlık bulunduğunun bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Baro başkanının mesajı:

Baro Başkanı Meltem Özdemir yeni adli yılın hukukun üstünlüğünün ve adalete olan güvenin güçlendiği bir yıl olmasını diledi. Avukat, hâkim ve savcılar ile adalet çalışanlarının emeklerine vurgu yapan Özdemir, "hukuki güvenlik ekmek kadar, su kadar zaruri" ifadesiyle hukuki güvenliğin temel bir hak olduğunu hatırlattı ve yargının hangi kürsüde olursa olsun en doğru ve en adil olana ulaşma hedefini önemsediklerini söyledi.

Ünlüsoy, adalet hizmetlerinin niteliğini artırma, vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırma ve hizmetlerin güvenilirliğini güçlendirme çabalarının öncelikleri olmaya devam edeceğini belirterek, Burdur Barosu'na ve savunma makamı mensuplarına teşekkür etti.

ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ&#039;NDE KONUŞAN BURDUR CUMHURİYET BAŞSAVCISI HARUN ÜNLÜSOY

ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ'NDE KONUŞAN BURDUR CUMHURİYET BAŞSAVCISI HARUN ÜNLÜSOY

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nazilli'de üç büyük dönüşüm: kültürden hayvanlara eş zamanlı yatırım
images

Aydın Şehir Hastanesi'nde gebe okulu kapanışı: anne ve babalara pratik ve psikol...
images

Işın gemisi göreve çıktı: batığın deniz dibindeki mevkiinin tespiti öncelik
images

Kayseri'de 2026-2027 adli yılı açıldı: hukuk vicdanları da rahatlatmalı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Teknecilerden liman talebi: Kahta'da güvenli bağlanma öncelik istiyor

Araban kırsalında eski asfalt kazınıyor, konfor ve güvenlik artırılıyor

Denizli Büyükşehir'de saha ekiplerine vatandaş odaklı iletişim atölyesi

Çelikhan'da 15 dakikalık dolu tütün üretiminde büyük zarara yol açtı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı