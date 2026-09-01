Burdur adli yıl açılışında adaletin mahkeme dışındaki boyutları vurgulandı

Burdur adli yıl açılış töreni

2026-2027 adli yılının açılış programı kapsamında ilk tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy ve Burdur Barosu Başkanı Meltem Özdemir katıldı. İki yetkili Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Programa Burdur Adliyesi bahçesinde devam edildi.

Tören ve anma:

Konuşmasına geçtiğimiz pazar günü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Tefenni Adliyesi zabıt katibi Hasan Aşçı'yı anarak başlayan Başsavcı Ünlüsoy, bu tür kayıpların adli yılın ruhunda derin bir üzüntü bıraktığını ifade etti. Konuşmalar, günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

Başsavcının adalet tanımı:

Adalet yalnızca mahkeme salonlarında verilen kararlarla sınırlı değildir. Ünlüsoy, adaleti; hakkı gözetmek, hukuka bağlı kalmak, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, mağdurun yanında olmak, masumiyet karinesine riayet etmek ve herkesin hukuk önünde eşit olduğuna dair inancı yaşatmak şeklinde tanımladı. Yargı görevini yerine getirirken yalnızca kanunları uygulamanın ötesinde, toplumun adalete olan güvenini korumanın da sorumluluk olduğunu vurguladı.

Ünlüsoy ayrıca Burdur Adliyesi açısından geride kalan adli yılın yoğun çalışmayla geçtiğini; yargı hizmetlerinin etkin, hızlı, düzenli ve vatandaş odaklı yürütülmesi için hakim ve Cumhuriyet savcıları, adliye personeli ve yargının diğer paydaşlarıyla büyük gayret gösterildiğini belirtti. Her dosyanın arkasında bir insan hayatı, mağduriyet veya çözüm bekleyen bir uyuşmazlık bulunduğunun bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Baro başkanının mesajı:

Baro Başkanı Meltem Özdemir yeni adli yılın hukukun üstünlüğünün ve adalete olan güvenin güçlendiği bir yıl olmasını diledi. Avukat, hâkim ve savcılar ile adalet çalışanlarının emeklerine vurgu yapan Özdemir, "hukuki güvenlik ekmek kadar, su kadar zaruri" ifadesiyle hukuki güvenliğin temel bir hak olduğunu hatırlattı ve yargının hangi kürsüde olursa olsun en doğru ve en adil olana ulaşma hedefini önemsediklerini söyledi.

Ünlüsoy, adalet hizmetlerinin niteliğini artırma, vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırma ve hizmetlerin güvenilirliğini güçlendirme çabalarının öncelikleri olmaya devam edeceğini belirterek, Burdur Barosu'na ve savunma makamı mensuplarına teşekkür etti.

ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ'NDE KONUŞAN BURDUR CUMHURİYET BAŞSAVCISI HARUN ÜNLÜSOY