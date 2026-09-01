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Ormanların geleceği yerinde değerlendirildi: Kanbur saha denetiminde

Celal Kanbur, Bolu Orman İşletme Müdürlüğü sahalarında yürütülen bakım ve üretim çalışmalarını yerinde inceleyip uygulama ve standart uyumunu denetledi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Ormanların geleceği yerinde değerlendirildi: Kanbur saha denetiminde

Saha denetiminin kapsamı:

Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, Bölge Müdür Yardımcısı ile İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü eşliğinde Bolu Orman İşletme Müdürlüğü çalışma sahalarını ziyaret etti ve yürütülen bakım ile üretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Teknik değerlendirme ve standartlar:

İncelemelerde, meşcerelerin sağlıklı gelişiminin sağlanması, ağaçların büyüme performansının artırılması ve ormanların geleceğe hazırlanması amacıyla yürütülen bakım çalışmalarının uygulama esaslarına ve teknik kriterlere uygunluğu kontrol edildi. Sahada üretilen orman emvallerinin standardizasyon şartlarına uygunluğu da değerlendirildi.

İletişim ve saha personeliyle görüşmeler:

Kanbur, yürütülen bakım ve üretim faaliyetleri hakkında teknik personelden bilgi aldı ve sahada çalışanlarla bir araya geldi. Yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Kanbur, personele emekleri için teşekkür etti ve bakım ile üretim süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konular üzerine görüş alışverişi yaptı.

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ CELAL KANBUR (TİŞÖRTLÜ), BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDE YÜRÜTÜLEN BAKIM...

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ CELAL KANBUR (TİŞÖRTLÜ), BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDE YÜRÜTÜLEN BAKIM VE ÜRETİM ÇALIŞMALARINI YERİNDE DENETLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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