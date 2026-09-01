Çavdarhisar barajı'nda sürdürülebilir avcılık ve su ürünleri denetimi yoğunlaştırıldı

Çavdarhisar barajı'nda denetimler devam ediyor

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Çavdarhisar Barajı'nda su ürünleri ve avcılık kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmaların amacı, bölgedeki su ürünleri kaynaklarını korumak ve avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamaktır.

Denetim hedefleri:

Denetimlerde öncelikle kaçak ve usulsüz avcılığın önlenmesi, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması hedefleniyor. Yetkililer, bu başlıkların bölge ekosistemi ve balık stoklarının devamlılığı için kritik olduğunu vurguladı.

Denetimlerin devamı ve bilgilendirme:

Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması ve avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla denetimlerin süreceğini bildirdi. Denetimlerin aynı zamanda bölge halkını ve ziyaretçileri bilinçlendirme işlevi taşıdığı kaydedildi.

ÇAVDARHİSAR BARAJI’NDA SU ÜRÜNLERİ VE AVCILIK DENETİMİ