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Çavdarhisar barajı'nda sürdürülebilir avcılık ve su ürünleri denetimi yoğunlaştırıldı

Çavdarhisar Barajı'nda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli denetim yaptı; hedef kaçak avcılığı önlemek, su ürünlerini ve sürdürülebilir avcılığı korumak.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Çavdarhisar barajı'nda sürdürülebilir avcılık ve su ürünleri denetimi yoğunlaştırıldı

Çavdarhisar barajı'nda denetimler devam ediyor

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Çavdarhisar Barajı'nda su ürünleri ve avcılık kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmaların amacı, bölgedeki su ürünleri kaynaklarını korumak ve avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamaktır.

Denetim hedefleri:

Denetimlerde öncelikle kaçak ve usulsüz avcılığın önlenmesi, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması hedefleniyor. Yetkililer, bu başlıkların bölge ekosistemi ve balık stoklarının devamlılığı için kritik olduğunu vurguladı.

Denetimlerin devamı ve bilgilendirme:

Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması ve avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla denetimlerin süreceğini bildirdi. Denetimlerin aynı zamanda bölge halkını ve ziyaretçileri bilinçlendirme işlevi taşıdığı kaydedildi.

ÇAVDARHİSAR BARAJI’NDA SU ÜRÜNLERİ VE AVCILIK DENETİMİ

ÇAVDARHİSAR BARAJI’NDA SU ÜRÜNLERİ VE AVCILIK DENETİMİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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