Mersin’in sessiz dönüşümü: elektrikli otobüsler kent yaşamına entegre oluyor

Mersin'de elektrikli otobüs uygulaması:

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaklaşık 8 aydır kent içi ulaşımda hizmet veren elektrikli otobüsler, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından işletiliyor. Motor ve egzoz kaynaklı gürültüyü ortadan kaldıran bu araçlar, yolculuklarda daha sessiz ve konforlu bir deneyim sunarken, sıfır egzoz emisyonu ile çevreci ulaşım anlayışını güçlendiriyor.

Vatandaş memnuniyeti ve bireysel değerlendirmeler:

Elektrikli otobüsleri kullanan yolcular, araçların sessizliği, konforu ve modern yapısından duydukları memnuniyeti sıkça vurguladı. Nazife Yılmaz yolculukların daha rahat hale geldiğini belirterek “Ulaşım açısından daha rahat hissettiriyor. Gürültüyü azaltıyor. Diğer otobüslerde giderken çok gürültü ve uğultu oluyor. Egzoz dumanı olmadığı için çevreye zarar vermiyor. Doğayı koruyor” dedi.

Temat Uğur ise araçların performansına dikkat çekti: “Daha sessiz olduğu için yolculuk daha keyifli oluyor. Egzoz olmaması tüm canlılar için çok iyi. Hem sağlık hem ulaşım hem de konfor açısından çok iyi. Daha çabuk ve daha kullanışlı oluyor.” Uğur, ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu farklı hizmetlerden faydalandığını ve öğrenci olarak sağlanan hizmetlerden memnun olduğunu belirterek Başkan Vahap Seçer'e teşekkür etti.

Görkem Karakuş da iklimlendirme, konfor ve güzergah düzenlemelerinden memnun olduğunu belirterek “Teknoloji çağına giriyoruz. Elektrikliler çevreye daha yararlıysa bunu destekleriz. Teknolojiye ayak uydurulması bence Mersin için çok iyi” ifadelerini kullandı.

Çevresel ve konfor avantajları:

Vatandaş yorumları, elektrikli otobüslerin sadece yolcu konforunu artırmakla kalmadığını, aynı zamanda kentteki gürültü kirliliğini azaltıp hava kalitesine olumlu katkı sağladığını gösteriyor. Kadriye Erdoğan araçları “rahat, temiz, sessiz” olarak tanımlarken, çevresel açıdan önemine vurgu yaptı.

İlk kez binen ziyaretçiler de olumlu izlenim bildirdi. Gülnar'dan gelen Kiraz Doğru “Elektrikli otobüse ilk defa bindim. Memnun kaldım. Çevreci, sessiz. Arabamdan daha konforlu” derken, Hüseyin Altık ise otobüslerin doğayı kirletmediğini ve konforlu olduğunu ifade etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli otobüsleri yaygınlaştırma çalışmaları, kent içi ulaşımda sessiz ve çevreci seçeneklerin görünürlüğünü artırıyor. Yolcuların aktardığı memnuniyet, bu araçların günlük yaşam alışkanlıklarına etkisini ve çevre dostu ulaşım anlayışının kent yaşamında yerleşmeye başladığını ortaya koyuyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE YAKLAŞIK 8 AYDIR KENT İÇİ ULAŞIMDA HİZMET VEREN ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER, SESSİZLİĞİ, KONFORU VE ÇEVRECİ ÖZELLİKLERİYLE VATANDAŞLARDAN TAM NOT ALDI.