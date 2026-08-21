Merzifon'da yeni komutan: ilk Türk astronot göreve başladı

Alper Gezeravcı Amasya'da göreve başladı

Tuğgeneralliğe terfi eden ve ilk Türk astronot unvanına sahip olan Alper Gezeravcı, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı olarak Amasya'daki yeni görevine resmen başladı.

Valilik ziyaretinde paylaşılan veriler:

Gezeravcı, Amasya Valiliği'ne yaptığı ziyarette Milli Uzay Programı kapsamındaki çalışmaların önemine vurgu yaptı. Programın insan kaynağı yetiştirme ve uzay farkındalığı hedefleri doğrultusunda yürütüldüğünü belirten Gezeravcı, son 29 ay içinde 768 program icra edildiğini aktardı.

Görev dağılımı ve devam eden sorumluluklar:

Habercilerin "Uzay misyonu göreviniz sürecek mi" sorusuna Gezeravcı, "Eş zamanlı olarak devletimizin bize tevdi ettiği her türlü görevi bir eşgüdüm ve uyum içerisinde yürütmeye devam edeceğiz" şeklinde yanıt verdi. Bu açıklama, hem askeri komuta görevlerini hem de Milli Uzay Programı yükümlülüklerini eş zamanlı sürdürme niyetini ortaya koydu.

Amasya Valisi Önder Bakan de törende hazır bulunarak yeni komutana destek ve iyi dileklerini iletti; Vali Bakan, "Kuzeyin kartalları"nın yeni komutanı Gezeravcı'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Atama, Gezeravcı'nın askeri kariyeri ile Türkiye'nin uzay faaliyetleri arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Yeni konumunda Gezeravcı'nın, hem üs komutanlığı sorumluluklarını hem de Milli Uzay Programı hedefleriyle uyumlu çalışmaları sürdürmesi beklenecek.

LK TÜRK ASTRONOT ALPER GEZERAVCI (SOLDA), AMASYA VALİSİ ÖNDER BAKAN (SAĞDA) İLE GÖRÜŞTÜ