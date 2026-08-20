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Mesleki eğitim iş birliğinin ilk protokol toplantısı Erzurum'da yapıldı

ETSO ve İSO ortaklığındaki MEİP'in ilk Protokol Yürütme Kurulu toplantısı Erzurum'da yapıldı; okulun durumu, bölüm ihtiyaçları ve eylem planları ele alındı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:00

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Mesleki eğitim iş birliğinin ilk protokol toplantısı Erzurum'da yapıldı

ETSO ile İSO ortaklığında MEİP'te ilk PYK buluşması

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) ortaklığında yürütülen Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi (MEİP) kapsamında, pilot meslek liselerinde gerçekleştirilen Protokol Yürütme Kurulu (PYK) toplantıları başladı. Oryantasyonun ardından düzenlenen ilk toplantı, eğitim kurumlarının mevcut durumunu ve öncelikli ihtiyaçlarını tespit etmeye odaklandı.

Okul mevcut durum analizi:

Toplantı, Erzurum Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde yapıldı. Okul Müdürü Erol Bedir başkanlığında gerçekleşen buluşmaya; ETSO Meclis Üyesi ve Eğitim Komisyonu Başkanı Abdullah Samancı, PYK üyeleri Taceddin Deniz, Erdinç Balkaya, Tarık Yıldırım ile okul müdür yardımcıları katıldı.

Gündemde yer alan "Okul Mevcut Durum Analizi" sunumunda, okulun tarihçesi, eğitim bölümleri, eğitim kadrosu, taban puanları ve mezunların istihdam olanakları hakkında detaylı bilgi verildi. Bedir, okulun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokolle kurulduğunu, Türkiye genelindeki 19 benzer kurum arasında Erzurum'da tek olarak "Raylı Sistemler" adını taşıdığını vurguladı ve mevcut eğitime Sivil Havacılık Bölümü eklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Meslek liselerinin rolü ve öncelikleri:

PYK üyelerinin interaktif değerlendirmeleriyle süren toplantıda, meslek lisesi mezunlarının yalnızca kamuda değil özel sektörde de aktif rol üstlenmesi gerektiği belirtildi. Katılımcılar, sanayicinin en büyük sıkıntısının nitelikli insan kaynağı olduğunu ifade ederek meslek liselerini "nitelikli personel üreten fabrikalar" olarak nitelendirdi.

Eğitimini tamamlayan gençlerin iş dünyasına sunduğu katma değer, öğrencilerin aidiyet ve mesleki sorumluluk bilinciyle yetiştirilmesinin önemi ve sektörle yakın temas içinde eğitim modellerinin gerekliliği tartışıldı. Toplantı sonunda okul içi etkinlikler, staj imkanları, sosyal yardımlar, teknik geziler, ziyaretler ve lobi çalışmalarını içeren somut eylem planları karara bağlandı. Görüşmelerin ardından PYK üyeleri okulun sınıflarını, atölyelerini ve laboratuvarlarını yerinde inceledi.

Sanayiyle eşgüdüm ve sürdürülebilir hedefler:

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, projeye ilişkin değerlendirmesinde mesleki eğitime yapılan yatırımların hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Özakalın, "Sanayi güçlenirse memleket güçlenir" sözleriyle sanayi ile eğitim arasındaki eşgüdümün önemini vurguladı.

Özakalın, iş dünyasının aranan eleman ihtiyacının karşılanması, gençlerin nitelikli bireyler olarak yetişmesi ve "arayan değil aranan" kişiler haline gelmeleri için proje ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Toplantı, hem okulun ihtiyaçlarının somutlaştırılması hem de sanayi-üniversite-OKUL iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik ilk adımların atılması açısından önem taşıyor.

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) İLE İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSO) ORTAKLIĞINDA HAYATA...

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) İLE İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSO) ORTAKLIĞINDA HAYATA GEÇİRİLEN MESLEKİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROJESİ (MEİP) KAPSAMINDA, BELİRLENEN PİLOT MESLEK LİSELERİNDE PROTOKOL YÜRÜTME KURULU (PYK) TOPLANTILARI BAŞLADI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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