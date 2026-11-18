Proaktif algı: Vodafone'un Netcut Detector'ı ile kesintiler müşteri fark etmeden gideriliyor

Vodafone, sabit genişbant müşterilerinin bağlantı sorunlarını müşteriler arıza bildirimi yapmadan önce tespit eden yeni bir çözümü hizmete aldı. Şirketin mühendislik ekipleri tarafından geliştirilen Netcut Detector, büyük veri kaynaklarını ve yapay zeka algoritmalarını kullanarak milyonlarca veri noktasını analiz ediyor ve anormal durumları saptıyor.

Nasıl çalışıyor:

Netcut Detector, ağ verilerini gerçek zamanlı veya toplu olarak inceleyerek bağlantı performansındaki sapmaları belirliyor. Sistem, yapay zeka modellemeleriyle hangi kullanıcıların gerçekten kesinti yaşadığını ve kesintinin muhtemel kaynağını ayırt ediyor. Tespit edilen olgularda ekipler doğrudan müşteriye ulaşarak gerekli teknik müdahaleyi başlatıyor.

Çözüm tamamen Vodafone mühendisleri tarafından tasarlandı; analiz süreçlerinde hem Big Data teknikleri hem de gelişmiş yapay zeka yöntemleri kullanılıyor. Bu yaklaşım, sahadan gelen verilerin daha hızlı yorumlanmasını ve hataya dayalı bildirimin azaltılmasını sağlıyor.

Elde edilen sonuçlar:

Şirketin açıkladığı verilere göre, Netcut Detector sayesinde aylık yaklaşık 3 bin müşteriye proaktif destek sağlanıyor. Tespit edilen vakaların yaklaşık %98'inde sorunlar başarılı şekilde çözüme kavuşturuluyor; bu da hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinde belirgin iyileşmeler anlamına geliyor.

Proaktif müdahale sayesinde hem anlık kesintiler hızlıca gideriliyor hem de tekrarlamaması için uzun vadeli önlemler alınabiliyor. Vodafone ekipleri, tespit sonrası teknik inceleme ve iyileştirme çalışmaları ile müşterinin bağlantı deneyimini istikrarlı hâle getirmeyi hedefliyor.

Proje, Vodafone Türkiye’nin yerli mühendislik yetkinlikleriyle geliştirildi ve global ölçekte diğer Vodafone ülkelerinin de ilgisini çekti. Bu ilgi doğrultusunda çözüm, farklı bölgelerde denemeye başlandı ve paylaşılabilir mühendislik birikimi olarak değerlendiriliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Erhan Eraydın, projenin veri analitiği ve yapay zekayı müşteri deneyimine dönüştürme kapasitesine dikkat çekerek, otonom ağlar vizyonuna katkı sağladığını ve yenilikçi teknolojilere yatırımların süreceğini belirtti.

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ERHAN ERAYDIN