Türkeli orman işletme personeline eğitim:

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde personele yönelik ceza hukuku eğitimi düzenlendi. Program, Türkeli Cumhuriyet Başsavcısı Sefa Tabuk'un katkılarıyla gerçekleştirildi.

Eğitimin kapsamı:

Eğitimde katılımcılara Türk Ceza Kanunu çerçevesinde suçun unsurları, suçun maddi ve manevi unsurları, hukuka aykırılık ve cezai sorumluluk konularında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.

Amaç ve sonuç:

Programın amacı, orman personelinin ceza hukuku alanındaki bilgi düzeyini ve farkındalığını artırmaktı. Eğitim, ilgili konularda yapılan sunumlar ve bilgilendirmelerin ardından sona erdi.

TÜRKELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TÜRK CEZA KANUNU VE CEZA HUKUKU KONULARINDA EĞİTİM VERİLDİ