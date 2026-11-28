Katrancı Mahallesi'nde metrelerce yüksekte çam fıstığı hasadı:

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Katrancı Mahallesi, çam fıstığı üretimiyle bölge ekonomisinin önemli direklerinden biri. Mahallede yetişen fıstık çamları 30-40 metreye kadar ulaşırken, bu ağaçlardan kozalak toplamak büyük emek, deneyim ve cesaret gerektiriyor. Yerel üreticiler, yüksekten toplanan kozalakları işleyerek sofralara ulaşan iç fıstığı ekonomiye kazandırıyor.

hasadın zorlukları:

Ağaçların zirvesine tırmanıp kozalak toplama işi dikkat ve fiziksel güç istiyor; düşme riski her an var. Toplanan kozalaklar önce ayrıştırılıyor, ardından iç fıstığını çıkarmak için kabuk kırma makinelerine veriliyor. Bölgede iki tane fabrika bulunuyor; üreticiler ürünü kozak halinde, künar halinde veya iç fıstık halinde üç aşamada pazara sunabiliyor.

üretim süreci ve pazar ilişkileri:

Çam fıstığı, dolmadan pilava, helvadan tatlılara dek pek çok tarifte kullanılıyor ve yüksek ekonomik değere sahip. Katrancı'da kuşaktan kuşağa aktarılan üretim hem gelir kaynağı hem de yerel bir kültür öğesi niteliğinde. Üreticiler mevsimsel ritme göre çalışıyor; hasat dönemi ve işleme süreci doğanın verdiği takvime bağlı ilerliyor.

Şerife Çoban bu emeğin geçim kaynağı olduğunu vurguluyor: "Kozak topluyoruz, gelirimiz bu. Bayağı bir zor iş. Sadece geçim kaynağımız bu ve bir de zeytin var. Bu aylarda başlıyoruz. Aralık, Kasım gibi Temmuz’a kadar sürüyor."

Muzaffer Çoban ise üretimin dönemsel ve bölgesel ayrıntılarını şöyle anlatıyor: "Bu mevsimdeki üretime hızlı üretim diyoruz. Doğal olarak Şubat’ın sonuna doğru dökülmesi gerekiyor. Ondan sonra açık alana dökülmesi gerekiyor. Doğal üretim budur. Temmuz’un ortalarında da tamamen açılır bu. Açılınca da künarın çıkması çok basittir. Daha sonra o künarı alırsın. İşte fabrikalar var burada, iki tane fabrika var. Onu kırdırırsın. Eğer acil ihtiyacı olursa kırdırmadan satarsın. Kozak halinde satabilirsin, künar halinde de satabilirsin, iç fıstık halinde de satabilirsin. Üç aşamalı satabilirsin. Temmuz’un ortalarında işlenen ürün en doğal üründür. Mesela şimdi fabrikaya götürüyorsun, bunun kazanı var. Kazanlarda işliyorlar. Bir günde içi dönüşüyor. Şimdi bölge bölge herkes sınırını bilir burada. Bir tane çam ileri geçemez. Herkes birbirine saygılıdır. Ortak olanlar vardır, tek başına olanlar vardır. Hazır pazar. Şimdi bunun pazarda sıkıntısı yok. Önemli olan doğanın bize verimi."

Sonuç olarak Katrancı Mahallesi'nde çam fıstığı hasadı, yükseklikteki tehlikeleri göğüsleyip ürünü işleyerek ekonomiye değer kazandıran bir üretim hikâyesi. Bir avuç iç fıstığının sofralara ulaşması, üreticilerin aylara yayılan zahmeti ve yerel işleyişinin bir araya gelmesiyle mümkün oluyor.

30-40 METREYE VARAN YÜKSEKLİKTEKİ FISTIK ÇAMLARINDAN KOZALAKLARI TOPLAMAK İÇİN AĞAÇLARA TIRMANAN KÖYLÜLER, SOFRALARIN DEĞERLİ LEZZETİNİ BÜYÜK RİSKLER ALARAK EKONOMİYE KAZANDIRIYOR.