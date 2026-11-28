Ordu'da narenciye hasadı başladı

Ordu'da fındığa alternatif ürünler arasında yer alan narenciye çeşitlerinin hasadı Perşembe ilçesinde başladı. Bölgedeki üretim son yıllarda artarken, mandalina, portakal ve limon üretimi hem ailelerin tüketimini karşılıyor hem de yerel pazarlarda satılarak ekonomik katkı sağlıyor. Perşembe'de yıllık üretimin yaklaşık 80 ton mandalina, 40 ton portakal ve 20 ton limon olarak hesaplandığı belirtiliyor; mandalina kilogramı ise 25-30 TL arasında alıcı buluyor.

Üretim ve yayılım:

Ordu'da narenciye ekim alanları başlangıçta sahil kesimleriyle sınırlıyken bugün 300 rakıma kadar yükselen sahalarda üretim yapılıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Karadeniz Bölgesi’nde Ordu’da önemli bir narenciye üretimi yapılıyor. Bugün itibarıyla Perşembe ilçesinde narenciye hasadına başladık. İlimizde uzun yıllardır narenciye üretimi var. Vatandaşlarımız ilk etapta hobi olarak dikmişti ancak daha sonra hem ziraat odamız hem de tarım müdürlüklerimiz fidan dağıtımlarında öncülük yaparak üreticilerimizin bahçelerine daha fazla fidan dikilmesini sağladı. Bugün bakıldığında ise 300 rakımlara doğru narenciye üretimi yapılıyor".

Üreticinin deneyimi ve pazar beklentileri:

Üreticiler, mandalinanın ince kabuklu, sulu ve lezzetli olmasının pazarlarda talep gördüğünü belirtiyor. Soydan ayrıca üretimin artmasıyla mevcut pazarların yetersiz kalabileceğine dikkati çekti ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Üreticilerimiz bunu hasat ettiklerinde hem kendi ihtiyaçlarını görüyor hem de yerel pazarlarda satarak ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Mandalina üretenler ürünlerini pazarlarda 25-30 liradan satıyor"; "Üretim arttıkça pazar tüketimi yeterli olmayacaktır. Bu nedenle marketlerimizin ve meyve suyu fabrikalarımızın buraya gelerek üreticilerimizin ellerindeki mandalinaları almaları güzel olacaktır".

Perşembe'de üretim yapan çiftçilerden Havva Hamurcu ise mandalina yetiştiriciliğinin çoğunlukla fındığa ek gelir sağlamak amacıyla yapıldığını aktardı: "Perşembe ilçemizde genellikle fındığın yanında ek gelir olarak mandalina yetiştiriyoruz. Küçük bir alanda yaptığımız üretim genellikle kendimize yetiyor. Büyük bahçeleri olanlar satışını yapıyorlar. Lezzeti çok güzel, katkısız üretim yapılıyor. Ağaçlarımızın yaşı 10 yıldan fazla. Genellikle bu mandalina pazarlarda tercih edilen bir üründür".

Ordu'da narenciye üretiminin yayılması, bölgedeki tarımsal çeşitliliği artırırken üreticilerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmelerine olanak tanıyor. Kivi, çilek ve ceviz gibi ürünlerin yanında narenciye de bölge tarımının önemli bir parçası haline geliyor ve artan üretimin pazarlama kanallarıyla buluşturulması öncelikli ihtiyaçlar arasında yer alıyor.

ORDU'DA ÖZELLİKLE PERŞEMBE İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN MANDALİNA, PORTAKAL VE LİMON, ÜRETİCİLERİN ÖNEMLİ GELİR KAYNAKLARI ARASINDA YER ALIYOR. İNCE KABUKLU, SULU VE LEZZETLİ OLMASIYLA ÖNE ÇIKAN MANDALİNA, KİLOGRAMI 25-30 TL'DEN SATIŞA SUNULUYOR.