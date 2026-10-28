Cumhuriyet mahallesinde düzenli park ve yeşillikle 32 araçlık çözüm

İnegöl'de mahalle otoparkı tamamlandı

İnegöl Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi Alapınar Sokak'ta yeni bir otopark uygulamasını tamamlayarak bölge sakinlerinin kullanımına sundu. Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen çalışma, kentin büyüyen ihtiyaçlarına cevap vermek üzere planlandı ve düzenli park etme imkanı sağladı.

çalışmanın boyutu:

Projede toplam 900 m2 alan üzerinde 32 araçlık otopark oluşturuldu. Bu alanda ayrıca 480 m2 sert zemin çalışması ve tretuvar düzenlemeleri gerçekleştirildi. Otopark yüzeyinde araçların düzenli park etmesini kolaylaştırmak amacıyla renkli taş uygulamalarıyla yol aksları belirlendi, alan çevresine panel çit uygulaması yapıldı. Peyzaj çalışması kapsamında akçaağaç ve lale ağacı gibi türlerden oluşan beş ayrı yetişkin ağaç ile çalı türü bitkiler dikildi.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Belediye Başkanı Alper Taban, uygulamayı beraberindeki heyetle yerinde inceledi ve projenin mahalleye katkısına dikkat çekti. Başkan Taban, Cumhuriyet Mahallesi'nde daha önce oluşturulan TIR parkı ve konut alanlarına yakın noktadaki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak bu tür düzenlemelerin yapıldığını belirtti. Ayrıca koruluk alanlar ve çocuk oyun alanları gibi yaşam alanı düzenlemelerinin de bölge için öncelikli çalışmalar arasında yer aldığını vurguladı. Taban, çalışmanın mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

İnegöl Belediyesi, şehir içinde uygun bulunan noktalarda benzer düzenlemelere devam ederek hem otopark sıkıntısını azaltmayı hem de çevresel düzenlemelerle yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN CUMHURİYET MAHALLESİ ALAPINAR SOKAKTA YAPIMINI TAMAMLADIĞI 32 ARAÇLIK OTOPARK UYGULAMASI VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULDU.