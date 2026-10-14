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Meyve bahçelerinde Xylella fastidiosa tehdidine karşı saha kontrolleri sürüyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, meyve bahçelerinde Xylella fastidiosa tehdidini izleyip numuneleri analiz için enstitüye gönderdi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Serkan Varol

Meyve bahçelerinde Xylella fastidiosa tehdidine karşı saha kontrolleri sürüyor

Saha kontrolleri:

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, il genelindeki meyve bahçelerinde bitki sağlığını koruma amaçlı saha denetimlerini sürdürdü. Yapılan kontrollerde bahçelerde gözle muayene ile birlikte risk değerlendirmesi yapıldı ve potansiyel zararlı etmenlerin tespiti için örnekleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Numune alma ve analiz süreci:

Çalışmalar kapsamında alınan bitkisel numuneler, gerekli laboratuvar analizlerinin yapılması için ilgili araştırma enstitüsüne gönderildi. Numunelerin analiz sonuçları, bitkisel üretimde verim ve kaliteyi korumaya yönelik karar süreçlerinde kullanılacak.

Saha çalışmaları, zararlı organizmaların erken tespiti ve yayılışının önlenmesi amacıyla titizlikle yürütülüyor. Yetkililer, özellikle Xylella fastidiosa gibi bitki sağlığını tehdit eden etmenlere karşı izleme ve numune alma faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti ve üreticilerin konuya yönelik bilgilendirilmesinin sürdüğünü kaydetti.

AFYONKARAHİSAR’DA MEYVE BAHÇELERİNDE BİTKİ SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN XYLELLA FASTİDİOSA ETMENİNE...

AFYONKARAHİSAR’DA MEYVE BAHÇELERİNDE BİTKİ SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN XYLELLA FASTİDİOSA ETMENİNE YÖNELİK SAHA KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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