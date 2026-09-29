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Mezitli'de mobilya atölyesinde başlayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Mezitli'de 4 katlı mobilya mağazasında çıkan yangın, AFAD koordinasyonunda 15 itfaiye ve çok sayıda araçla yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 23:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mezitli'de mobilya atölyesinde başlayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Müdahale ve koordinasyon:

Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi üzerindeki 4 katlı mobilya imalat ve satış mağazasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerindeki mobilya ve diğer yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede yayıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmada Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Müdürlüğü ve OSB kaynaklı ekipler görev aldı.

Müdahale araçları ve süre:

Yangına müdahale için toplamda 15 itfaiye aracı, 6 TOMA, 12 su ikmal aracı ve 7 arozöz sevk edildi. Ekiplerin çeşitli noktalardan alevlere yönelttiği müdahale yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Hasar, soğutma çalışmaları ve önlemler:

Alevlerin yan taraftaki binaya sıçrama riski nedeniyle müdahale yoğunlaştırıldı ve çevredeki yapıların korunmasına öncelik verildi. Bir aracın zarar gördüğü, diğer noktalara yangının ulaşmadığı bildirildi.

Yangının söndürülmesinin ardından bina kısmen inşaat halinde olduğu rapor edilirken, ekipler hasar tespiti ve yangının kesin nedenini belirlemeye yönelik olarak soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar, destek arozözlerin devreye girmesiyle yangının çevreye yayılmasının önlendiğini belirtti.

Soruşturma devam ediyor:

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma yetkililerce devam ediyor. Yetkililer, olayla ilgili yapılacak teknik inceleme sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

MERSİN&#039;İN MEZİTLİ İLÇESİNDE 4 KATLI MOBİLYA İMALAT VE SATIŞ MAĞAZASINDA ÇIKAN YANGIN ÇOK SAYIDA...

MERSİN'İN MEZİTLİ İLÇESİNDE 4 KATLI MOBİLYA İMALAT VE SATIŞ MAĞAZASINDA ÇIKAN YANGIN ÇOK SAYIDA EKİBİN YAKLAŞIK 3 SAATLİK MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLÜRKEN SOĞUTMA ÇALIŞMASININ SÜRDÜĞÜ BİLDİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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