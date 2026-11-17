8. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı kapılarını açtı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen fuar, bu yıl 62 ilden 172 firmanın katılımıyla ziyaretçilere kapılarını açtı. 2018'de başlayan organizasyon, sekizinci buluşmasını gerçekleştirirken kentin binlerce yıllık tarihî ve kültürel dokusunu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yöresel ürünlerle buluşturuyor.

Fuarın açılış konuşmasını yapan DTSO Meclis Başkanı Şeyda Arslantaş, Diyarbakır’ın Mezopotamya’nın kalbinde yer aldığını ve etkinliğin Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesine ait ürünleri bir araya getirdiğini vurguladı. Arslantaş, fuarların sadece ürün sergileme alanı olmadığını; üretimin ticaretle, yerel değerlerin ise ulusal pazarlarla buluştuğu kritik platformlar olduğunu ifade etti.

fuarın ekonomik ve kültürel işlevi:

Organizatörlerin hedefi, yöresel üreticilerin görünürlüğünü artırmak ve ticari bağlantılarını güçlendirmek. Geçtiğimiz yıl organizasyonun 370 binin üzerinde ziyaretçi ağırladığı belirtilirken, bu yıl da benzer bir hareketliliğin kent ekonomisine canlılık kazandırması bekleniyor. Fuar, bölgesel lezzetlerin tanıtımının yanı sıra, üreticilere ulusal pazarlara açılma fırsatı sunuyor.

mezopotamya raf buluşmaları ve katılımcı profili:

Bu yıl fuar kapsamında, geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Mezopotamya Raf Buluşmalarının ikincisi de gerçekleştiriliyor. Etkinlik, sadece stant ziyaretiyle sınırlı kalmayıp alım-satım ve iş birlikleri için de zemin oluşturuyor. Katılımcılar arasında 62 ilden gelen firmalar Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesine ait ürün ve lezzetleri temsil ediyor; bu çeşitlilik ziyaretçilere geniş bir tat ve kültür yelpazesi sunuyor.

Fuarın ev sahibi olarak Diyarbakır, bölgenin zengin mutfak mirasını öne çıkarırken, organizasyonun sürdürülebilir bir ticaret ve tanıtım platformu olma iddiası bu yıl da sürdürülüyor.

62 ilin lezzeti Diyarbakır’da sunulacak