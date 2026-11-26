Palu'da koruma altındaki dağ keçileri görüldü

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Çavuşdere köyünde koruma altında bulunan dağ keçileri görüntülendi. Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesi nedeniyle kırmızı listeye alınan ve avlanması yasak olan dağ keçileri arazide sürü halinde tespit edildi.

Görüntüleri kaydeden kişi ve anlar:

Dağ keçilerini gören Ali Ser, cep telefonu ile o anları kaydetti. Bir süre bölgede otlayan hayvanlar daha sonra yavaşça gözden kayboldu.

Yerel gözlem ve kayıtların önemi:

Çekilen görüntüler, türün Çavuşdere köyü civarında görüldüğünü belgeledi. Olay, Palu'nun kırsal alanlarında koruma altında bulunan bu türün varlığına ışık tuttu.

Koruma altında bulunan dağ keçileri Palu’da görüntülendi