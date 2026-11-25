olayın kronolojisi:

İstanbul Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029. Sokak'ta, 19 Kasım tarihinde bulunan 5 katlı binanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. Olay sırasında dairede ve apartmanda bulunan kişiler dumandan etkilendi ve toplam 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

etkilenenlerin durumu:

Dumandan etkilenenler arasında bulunan çocuklardan Ömer Ege Özyurt (12), yangından sonra hastanede iki günlük mücadelenin ardından yaşamını yitirdi ve pazartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Ömer Ege'nin kuzeni Defne Özyurt (6) ise beş günlük tedavi sürecinin sonunda hayatını kaybetti.

Olayda adı verilen diğer yaralılar arasında E.Ö. (13) tedavisi sürerken, kalan üç kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

soruşturma ve tutuklama:

Yangının çıktığı dairede oturan ve ısıtıcıyı açık unuttuğu iddia edilen Günay F. hakkında gözaltı işlemi yapıldı ve şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DEFNE ÖZYURT DA HAYATINI KAYBETTİ.