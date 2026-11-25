uygulamanın kapsamı:

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-23 Kasım tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı huzur uygulamaları ve çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. Uygulamalarda hedef halka açık alanların denetimi, trafiğin kontrolü ve aranan şahısların yakalanmasıydı.

kontrollerde yakalananlar ve işlemler:

Çalışmalar kapsamında toplam 8 bin 571 şahıs ile 1 bin 267 araç kontrol edildi. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 21 şüpheli tespit edildi; bunlardan 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca, toplam 157 araç sürücüsüne idari işlem uygulandı.

ele geçirilen uyuşturucu ve silahlar:

Aramalarda ve operasyonlarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Kayıtlara göre 106,78 gram uyuşturucu madde, 294 adet narkotik nitelikte hap ve 5 kök kenevir bitkisi bulundu. Silah ve mühimmat olarak ise 2 av tüfeği ve 10 fişek ile bir adet ruhsatsız silah ve 154 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, devam eden denetimlerin kamu düzeni ve güvenliğine katkı sağladığını bildirirken, vatandaşların şüpheli durumları bildirmeye devam etmesini istedi.

ELE GEÇİRİLENLER