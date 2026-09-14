migros sanal markette meyve ve sebze pestisit analiz raporlarını yayımlıyor

Migros, analiz sonuçlarını tüketiciye açıyor:

Migros, tarladan sofraya uzanan süreçte gıda güvenliğini öne çıkarma yaklaşımını bir adım daha ileri taşıdı. Şirket, meyve ve sebze ürünlerine ait pestisit kontrol analiz sonuçlarını artık Migros Sanal Market üzerindeki ürünlerin 'ürün açıklaması' sekmelerinde yayınlıyor. Bu uygulama, laboratuvar verilerinin doğrudan tüketiciyle paylaşılması yönünde şeffaflık sağlıyor.

analiz kapsamı ve laboratuvar altyapısı:

Şirket, yıllardır ürünlerini risk değerlendirmesine dayalı prosedürlerle Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı ve TÜRKAK akreditasyonlu laboratuvarlarda inceliyor. Açıklamaya göre, meyve ve sebze ürünlerinde her yıl 20 bini aşkın üründe pestisit analizi yapılıyor. Ayrıca Migros’un Antalya Kocayatak tesisinde kurduğu pestisit laboratuvarında meyve ve sebze ürünleri 600 farklı etken madde açısından taranıyor.

güvenlik uygulamaları ve tedarikçi denetimleri:

Migros, ürünleri rafına koymadan önce gerçekleştirdiği kontrollerle güvenli gıdaya erişimi güvence altına almayı hedefliyor. Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, müşterilerin güvenini merkeze aldıklarını belirterek şirketin meyve ve sebzede pestisit ve ağır metal analizleri ile izlenebilir ürün uygulamalarını Türkiye’de ilk başlatan kurumlardan olduğunu vurguladı. Baydur, satıştaki yerli üretimin yüzde 75’inin İyi Tarım Uygulamalı olduğunu ve "Migros Varsa Güven Var" söyleminin bu uygulamalarla desteklendiğini ifade etti.

Ayrıca şirket, gıda ve gıda dışı ürünlerde kapsamlı kalite kontrolleri yürütüyor; dağıtım merkezlerinde yıl boyunca yaklaşık 3,8 milyon ürün 223 farklı parametre üzerinden denetleniyor. Tedarikçiler uluslararası standartlar doğrultusunda denetleniyor ve iyileştirmeye açık alanlarda gıda güvenliği, kalite, hijyen ve sürdürülebilirlik konularında ücretsiz ve online eğitimler sunuluyor.

Migros’un ürün sayfalarında pestisit analiz raporlarını paylaşması, tüketicilerin satın alma kararlarında daha fazla şeffaflık ve bilgiye erişim sağlama yönündeki bir adım olarak sunuluyor. Şirket uygulamayı, tüketicinin güvenini görünür kılmak ve gıda güvenliği uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla sürdürmeyi hedefliyor.

TARLADAN SOFRAYA UZANAN SÜRECİN TÜM AŞAMALARINDA GIDA GÜVENLİĞİNİ ÖNCELİKLENDİREN MİGROS, MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİNE AİT PESTİSİT KONTROL ANALİZ SONUÇLARINI MİGROS SANAL MARKET ÜZERİNDEN YAYINLAMAYA BAŞLADI.