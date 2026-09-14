Dolar 48,6149 +0,12%
Euro 56,2147 -0,19%
Bist 14.235,83 -1,60%
Altın Gram 6.801,57 -1,30%
EUR/USD 1,1559 -0,36%
Brent Petrol 105,83 +1,17%
--°

Yeşilırmak taşkını sonrası 606 çiftçiye yapılan destek ödemesi tamamlandı

Amasya'da Mayıs'taki taşkında zarar gören üreticilere Amasya Valiliği aracılığıyla toplam 30 milyon TL ödeme yapıldı; 606 çiftçinin hesaplarına aktarıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 16:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Yeşilırmak taşkını sonrası 606 çiftçiye yapılan destek ödemesi tamamlandı

Yeşilırmak taşkını sonrası 606 çiftçiye yapılan destek ödemesi tamamlandı

Amasya'da Mayıs ayında gerçekleşen aşırı yağışlar ve Yeşilırmak Nehri'nin taşması sonucu tarımsal üretimde zarar meydana gelen çiftçilere yönelik destek ödemeleri tamamlandı. Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, afet sonrası yürütülen çalışmalar ve tahsis edilen kaynak hakkında bilgi verildi.

hasar tespit çalışmaları:

Valiliğin bildirisine göre, 14-15 Mayıs tarihlerinde Merkez ve Taşova ilçelerinde hem açık hem kapalı alanlarda üretim yapan çiftçilerin tarımsal arazilerinde hasar oluştu. Olayın hemen ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada zarar tespit çalışmalarını yürüttü ve tespitler kısa sürede hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunuldu.

ödeme süreci ve kapsamı:

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle ildeki üreticilerin zararlarının karşılanması için 30 milyon TL kaynak tahsis edildiği belirtildi. Ödeme sürecinin 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla tamamlandığı ve toplam 606 çiftçinin hesaplarına ödemelerin aktarıldığı ifade edildi.

Valilik açıklaması, afetin hemen ardından başlatılan tespit ve destek mekanizmasının kısa sürede sonuçlandığını gösteriyor; üreticilere aktarılan kaynağın miktarı ve ödeme takvimi basınla paylaşılmış durumda.

AMASYA&#039;DA 15 MAYIS&#039;TA MEYDDANA GELEN TAŞKIN. ARŞİV.

AMASYA'DA 15 MAYIS'TA MEYDDANA GELEN TAŞKIN. ARŞİV.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Finansal istikrarı öne çıkaran toplantı: komite makro görünümü ve piyasa gelişme...
images

ahilik mirasını korumak Malatya’nın yeniden inşasında öncelik olmalı
images

TR82 bölgesinde yeşil dönüşüm için paydaş istişaresi başlıyor
images

Gaziantep üretimini güvenceye almak için mazot ve sumağa yönelik destekleri geni...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kavak'ta kavşağın gölgesinde çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Soruşturmada fenomen Çağla Öz tutuklandı

Serinlemek için kanala giren 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Ocakta unutulan yemek mahalleyi dumana boğdu, bir kişi etkilendi

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Okula dönüşe pratik seçimler sunan LC Waikiki çocuk koleksiyonu