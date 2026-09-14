Yeşilırmak taşkını sonrası 606 çiftçiye yapılan destek ödemesi tamamlandı

Amasya'da Mayıs ayında gerçekleşen aşırı yağışlar ve Yeşilırmak Nehri'nin taşması sonucu tarımsal üretimde zarar meydana gelen çiftçilere yönelik destek ödemeleri tamamlandı. Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, afet sonrası yürütülen çalışmalar ve tahsis edilen kaynak hakkında bilgi verildi.

hasar tespit çalışmaları:

Valiliğin bildirisine göre, 14-15 Mayıs tarihlerinde Merkez ve Taşova ilçelerinde hem açık hem kapalı alanlarda üretim yapan çiftçilerin tarımsal arazilerinde hasar oluştu. Olayın hemen ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada zarar tespit çalışmalarını yürüttü ve tespitler kısa sürede hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunuldu.

ödeme süreci ve kapsamı:

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle ildeki üreticilerin zararlarının karşılanması için 30 milyon TL kaynak tahsis edildiği belirtildi. Ödeme sürecinin 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla tamamlandığı ve toplam 606 çiftçinin hesaplarına ödemelerin aktarıldığı ifade edildi.

Valilik açıklaması, afetin hemen ardından başlatılan tespit ve destek mekanizmasının kısa sürede sonuçlandığını gösteriyor; üreticilere aktarılan kaynağın miktarı ve ödeme takvimi basınla paylaşılmış durumda.

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