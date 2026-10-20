Milas belediye operasyonu: sahte ihale belgeleri iddiası

Milas belediyesine yönelik operasyon sürüyor

Muğla’nın Milas ilçesinde sabah saatlerinde başlatılan operasyonda ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Operasyon, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü ve eş zamanlı işlemler 13 ilde gerçekleştirildi.

Arama ve gözaltılar:

Operasyon kapsamında toplam 29 kişi gözaltına alındı. Aramalarda Milas belediye hizmet binası, ek hizmet binası ile belediye personelinin çalışma alanlarında incelemeler yapıldı. Çalışmaların bir bölümünün tamamlanmasının ardından bazı personeller içeriye alındı ve belediye önünde vatandaşlar ile meclis üyelerinin toplandığı gözlendi.

Başkan ve yakınlarına yönelik işlemler:

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuzun ikameti ve aracında, oğlu Doruk Topuzun iş yerinde ve aracında da arama yapıldığı, gözaltına alınanların içinde yer aldıkları bildirildi. Gözaltına alınanların 11’inin Milasta yakalandığı öğrenildi.

Sahte belge iddiaları ve sayısal bulgular:

Soruşturmada, sahte ihale evrakları ve iş deneyim belgeleri düzenlendiği iddiası merkezde yer alıyor. Yapılan incelemede, iddialara göre 2,5 milyar lira