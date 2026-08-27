Milas-Bodrum havalimanında yaz hareketliliği: yedi ayda 2 milyon 348 bin yolcu

Milas-Bodrum havalimanı temeldeki trafik verilerini açıkladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden yapılan açıklamaya göre Milas-Bodrum Havalimanı, yaz sezonunun yoğun geçtiği temmuz ayında ve 2026'nın ilk yedi ayında yüksek yolcu ve yük hareketliliği kaydetti.

temmuz ayı verileri:

Kuruluşun paylaştığı verilere göre, Temmuz ayı içinde hizmet verilen yolcu sayısı 829 bin 722 kişi olarak açıklandı. Aynı dönemde 7 bin 710 uçak trafiği gerçekleşirken, taşınan yük miktarı 9 bin 085 ton olarak bildirildi.

2026'nın ilk 7 aylık dönemi:

Yılın ilk yedi aylık döneminde ise havalimanından toplam 2 milyon 348 bin 806 yolcuya hizmet verildi. Bu dönemde gerçekleşen uçak trafiği 22 bin 426 ve taşınan yük miktarı 23 bin 649 ton olarak kaydedildi.

Açıklamadaki sayısal veriler, bölgenin yaz sezonunda yüksek talep gördüğünü ve hem yolcu hem de yük taşımacılığında artan bir yoğunluk yaşandığını ortaya koyuyor. Havalimanı trafiğindeki bu hareketlilik, işletme ve bölge turizmi açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

MİLAS-BODRUM HAVALİMANI 7 AYDA 2 MİLYON 349 BİN YOLCUYA HİZMET VERDİ