milas menteş'te kanalizasyon için ilk etap çalışması başladı

Çalışma başladı:

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Milas ilçesi Menteş Mahallesi'nde yıllardır devam eden kanalizasyon sorununu gidermek amacıyla sahada ilk kazmayı vurdu. 1. Etap çalışmaları kapsamında yaklaşık 3 bin metrelik kanalizasyon hattı döşenecek ve mahalledeki ana hat altyapısı oluşturulacak.

Proje, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras öncülüğünde yürütülen altyapı modernizasyon programının bir parçası olarak planlandı. İlk etap tamamlandığında, mahallede foseptik kullanımına bağlı çevresel ve hijyenik sorunların azalması hedefleniyor.

Çevre ve sağlık boyutu:

Menteş Mahallesi'nde altyapı eksikliği nedeniyle birçok hanede foseptik sistemleri kullanılmak zorunda kalıyordu. Bu durum vidanjör gereksinimini ortaya çıkarırken, dolan çukurların yol açtığı taşma, sızıntı, kötü koku ve sineklenme gibi sorunlar çevre ve halk sağlığı açısından olumsuz etkilere neden oluyordu. 1. Etap imalatının tamamlanmasıyla bu tür sıkıntıların kalıcı olarak azaltılması amaçlanıyor.

Vatandaş görüşleri ve işleyiş:

Menteş Mahallesi'nde kahvehane işleten Bayram Eser projeye ilişkin, "Sinekler meydana geliyordu. Hijyenik olarak çok kötü. Vidanjör çağırıyoruz, tabii külfet çok oluyor. Bu nedenle bu projeye ihtiyacımız vardı. Biz yıllardır bekliyorduk. Esnaf olarak sevinçliyiz" dedi.

Mahalle muhtarı Bayram Arıcı ise, "Tuvalet çukuru doluyor, haftada bir almaya başlıyorlar. Tabii bu mali külfet. Bunun için herkes şu anda ekonomide dar boğazda. Şimdi yapılıyor olması bizler için büyük bir mutluluk. Ben bu konuda da çok mutluyum. Bu konuda başta Ahmet Başkanım olmak üzere tüm emeği geçen herkese bu gayretlerinden dolayı teşekkür ederim" sözleriyle beklentisini aktardı.

Teknik süreç ve sonraki aşamalar:

MUSKİ İşletmeler 1. Bölge Daire Başkanlığından Milas Müdür Çetin Korkut, "Menteş mahallemizin yıllardır süre gelen kanalizasyonla ilgili sorununu çözüyoruz. Şu anda öncelikle ana arterini çekmek üzere bir kanalizasyon hattı döşemesi gerçekleştiriyoruz. İmalatın ardından bağlantılara geçebilmek için vatandaşlarımıza talepler göndereceğiz. Onlar da bu istek ve talep doğrultusunda bağlantılarını yapabilecekler. Bu tür çalışmalarımız periyodik olarak diğer mahallelerimizde de sıkıntıların ölçüsünde giderilecektir" ifadelerini kullandı.

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül de projeyi, Menteş Mahallesi'nin kanalizasyon sorununu kalıcı olarak çözme hedefiyle başlatıldığını belirterek, "İlk etapta Menteş Mahallesi’nde kanalizasyon altyapısının oluşturulması için yaklaşık 3 bin metrelik kanalizasyon hattı imal edeceklerini ve bu çalışmanın ardından Menteş Mahallesi’nin tamamını kapsayacak kanalizasyon projelerimizi de hayata geçirerek kanalizasyon sorununu kalıcı olarak çözeceklerini" açıkladı.

Başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çevre sağlığının korunması ve foseptik/vidanjör kaynaklı mali yüklerin azalması bekleniyor.

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MİLAS İLÇESİ MENTEŞ MAHALLESİ’NDE YILLARDIR YAŞANAN KANALİZASYON SORUNUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURMAK AMACIYLA ÇALIŞMA BAŞLATTI.