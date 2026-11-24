Growtech Antalya 25'inci yılında uluslararası ticarette ağırlığını koruyor

Türkiye'nin ve bölgenin önde gelen örtü altı tarım fuarlarından Growtech Antalya, 2000 yılında başlayan serüvenini çeyrek asra taşırken uluslararası etkisini güçlendiriyor. Organizasyon, bu yıl 36 ülkeden 725’in üzerinde katılımcı ile tarım teknolojileri, üretim altyapısı ve tedarik zincirini bir araya getiriyor.

Fuarı düzenleyen ekipler, etkinliğin uluslararası ticaret fırsatlarını destekleyen bir platforma dönüştüğünü vurguluyor. Organizasyon, üreticilerin yeni pazarlara erişmesini, doğrudan ticari bağlantılar kurmasını ve ihracat olanaklarını değerlendirmesini hedefliyor.

katılımcı profili ve alıcı ağı:

Growtech Antalya Fuarlar Direktörü Engin Er etkinlik kapsamında 37 ülkeden 200’ün üzerinde VIP alıcı ağırlanacağını açıkladı. Uluslararası pavilyonlar arasında Çin, İspanya, Almanya, Hollanda, Güney Kore ve Hindistan yer alırken, Mısır ilk kez fuarda temsil ediliyor.

VIP alıcılar listesinde Azerbaycan, Almanya, Fas, Hollanda, Kazakistan, Meksika, Özbekistan, Suudi Arabistan ve Türkmenistan gibi ülkeler öne çıkıyor. Bu çeşitlilik, fuarın bölgesel ve küresel ticaret bağlarını güçlendirme amacını destekliyor.

tıbbi kenevir bölümü ve yatırım olanakları:

Bu yıl dikkat çeken yeniliklerden biri fuarda ilk kez yer alan Medical Cannabis Zone oldu. Bölüm, tıbbi kenevir ve endüstriyel kenevir üretimine yönelik altyapı, teknoloji ve proje sunumlarına ev sahipliği yapacak. Engin Er, Türkiye'de kontrollü tıbbi kenevir üretiminin açıldığını ve 21 ilde üretim yapıldığını; bu iller arasında Antalya ve Burdur'un bulunduğunu belirtti.

Bölgede yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyen katılımcılar için hazırlanan özel alanda, sektörün potansiyeli, tedarik zinciri ihtiyaçları ve teknolojik altyapı konuları ele alınacak. Konferans programında Sağlık Bakanlığı ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yetkililerinin yer alması bekleniyor.

yenilik, iklim ve dijitalleşme odağında ödüller:

Fuar çerçevesinde iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkileri, yapay zeka ve otomasyon uygulamaları ile su ve enerji verimliliği çözümleri de ön planda. Engin Er, kuraklık, dolu ve sel gibi risklerin artırdığı belirsizliklere karşı dijital tarım uygulamalarının önem kazandığını vurguladı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) iş birliğiyle düzenlenen Growtech Tarım İnovasyon Ödüllerine 85'in üzerinde proje başvurdu; geniş kapsamlı jüri değerlendirmesinin ardından 7 proje ödüle layık görüldü. Ayrıca fuarda Bitki Islahı Proje Pazarı ve somut ürün ya da teknoloji geliştiren, 5 yaşından genç girişimlere yönelik 2026 Startup Yarışması düzenleniyor.

Growtech, tohumdan gübreye, bitki koruma ürünlerinden sulama sistemlerine, sera teknolojilerinden yapay zeka uygulamalarına kadar üreticilerin ihtiyaç duyduğu geniş bir yelpazeyi tek çatı altında topladığını belirtiyor ve tüm tarım profesyonellerini organizasyona davet ediyor.

uluslararası büyüme stratejisi: 2027 hedefleri

Fuara ilişkin açıklamalarda bulunan Engin Er, Growtech'in uluslararası büyüme hedeflerinin sürdüğünü belirterek önümüzdeki yıllarda farklı coğrafyalarda etkinlikler düzenleneceğini ifade etti. Planlanan takvime göre 2027 yılında fuar Afrika'da Nijerya, Körfez bölgesinde Dubai ve Avrupa'da İtalya'nın Rimini kentinde gerçekleştirilecek.

Bu adımların, tarım teknolojileri, üretim altyapısı ve uluslararası ticaret bağlantılarını küresel ölçekte güçlendirmeye yönelik olduğu vurgulanıyor. Organizasyon, 27 Kasım'a kadar devam edecek programıyla katılımcılara yeni iş birlikleri ve pazar fırsatları sunmayı hedefliyor.

Growtech Antalya 25'inci kez kapılarını açtı: Tıbbi kenevir ve 2027 dünya hedefi öne çıktı