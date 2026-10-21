Brüksel'de sivil toplumla buluşma: bakan Fidan temaslarını sürdürdü

Brüksel temasları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Belçika ilişkilerini güçlendirmek üzere gerçekleştirdiği Belçika ziyareti kapsamında temaslarını sürdürüyor. Dün Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılan Fidan, programının devamında bugün Brüksel'de sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

toplantının hattı:

Fidan, dünkü katılımının ardından Belçika gündeminde sürdürülen temaslarını bugün STK temsilcileri ile görüşerek genişletti. Resmî toplantıların ardından yapılan bu görüşme, ziyaretin diplomatik ve toplumsal boyutlarını bir arada ele alma amacına hizmet etti.

sivil toplumla diyalog:

Brüksel'deki görüşmede, hükümet düzeyindeki temasların yanı sıra sivil toplum temsilcileriyle doğrudan iletişim kurulması dikkat çekti. Bu adım, karşılıklı süregelen çalışmaları ve diyaloğu derinleştirmeye yönelik bir çerçeve sunuyor.

Fidan ayrıca dün, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile de bir araya gelmişti. Bu ikili görüşmeler ve STK buluşmaları, ziyaretin kapsamlı yürütüldüğünü gösteriyor.

Resmî temasların ardından gerçekleştirilen STK buluşması, iki ülke arasındaki iş birliği gündeminin farklı aktörlerle de paylaşılması ve değerlendirilmesine olanak tanıdı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BELÇİKA TEMASLARI KAPSAMINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞU (STK) TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ.