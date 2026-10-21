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Yılmaz anayasa mahkemesi kararını kınadı: muhalefeti bölen bir tercih

Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını siyasi bulup kınadı; partinin adının gasp edildiğini ve muhalefetin bölüneceği endişesini dile getirdi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 14:03

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 14:18

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EDİTÖR: Elif Demir

Yılmaz anayasa mahkemesi kararını kınadı: muhalefeti bölen bir tercih

Yılmaz'tan anayasa mahkemesi kararına tepki

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi’nin YENİ Parti ile ilgili verdiği karara sert tepki gösterdi. Yılmaz, kararı 'siyasi' olarak nitelendirip açıkça kınadığını belirtti ve sonucun partisini mağdur edeceğini söyledi.

siyasi uzlaşma ve kararın gerekçeleri:

Yılmaz, Yargıtay’ın YENİ Parti isminin Yenilik Partisi ile benzer olduğu gerekçesiyle başlattığı resen soruşturma sürecine atıfta bulunarak, Anayasa Mahkemesi’nin YENİ Parti’nin ismi ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine ilişkin talebi reddettiğini hatırlattı. Kararın hukuki değil, siyasi bir tercih olduğunu savunan Yılmaz, 'Anayasa Mahkemesi’nin kararını kınıyorum' ifadelerini kullandı.

Kararın çıkışında bağışlar, üyelik kayıtları ve somut belgeler açısından çelişkiler olduğunu öne süren Yılmaz, normalde böyle bir kararın çıkma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi. Bu sonuçtan, 'Özgür Özel Bey’in ve şu anda hükümetin anlaşmasıyla' bir yakınlaşmanın etkili olduğu çıkarımını yaptı.

muhalefetin durumu ve çağrı:

Yılmaz, Özgür Özel’in hükümete yakın tutumunu eleştirerek, 'Cumhur İttifakı’na yaklaşması hayırlı uğurlu olsun' sözleriyle bunu ironiyle yorumladı ve bunun kendileri için bir kayıp olduğunu vurguladı. Yılmaz, bu gelişmenin muhalefeti bölme amacı taşıdığını ve Yenilik Partisi’nin kuruluş isminin 'resmen çalındığını' söyledi.

Medya ve ekipler üzerinden yaşandığını ileri sürdüğü ayrıştırmalara da değinen Yılmaz, örnek olarak Koza TV ve Halk TV durumu ile İmamoğlu’nun ekibinin dışlanmasını gösterdi. Buna göre muhalefet içinde bazı ekiplerin 'imha' edilirken, Özgür Özel’e alan açılmaya çalışıldığı iddia edildi.

Son olarak Yılmaz, Özgür Özel’e bir çağrıda bulunarak onun muhalefette kalmasını istediğini ve muhalefetin birleşmesi için görüşmeye her zaman açık olduğunu belirtti. Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararının nihai olduğunu kabul etmekle birlikte bu karardan memnun olmadığını tekrar etti.

YENİLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI YILMAZ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

YENİLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI YILMAZ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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