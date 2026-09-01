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Milliler Sinan Erdem'de rahat galibiyetle çeyrek finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sinan Erdem'de Azerbaycan'ı 25-14, 25-16, 25-22'lik setlerle 3-0 yenip 79 dakikada çeyrek finale yükseldi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 21:16

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Milliler Sinan Erdem'de rahat galibiyetle çeyrek finalde

Türkiye, Azerbaycan'ı set vermeden geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Karşılaşma 25-14, 25-16, 25-22 set sonuçlarıyla tamamlandı ve toplam süre 79 dakika oldu.

oyun akışı ve kritik anlar:

Maçın ilk iki setinde Türkiye disiplinli servis ve blok organizasyonlarıyla üstünlüğünü erken kurdu. Set skorları, Millilerin rakibine az fırsat tanıdığını gösteriyor; üçüncü sette ise Azerbaycan daha sert bir direnç gösterdi ve skor zaman zaman dengelendi. Ancak Türkiye, tempo kontrolünü elinde tutarak son bölümde hata yapmadan seti kapattı.

kadrolar, hakemler ve maç bilgileri:

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Predrag Balandzic (Sırbistan), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)
Süre: 79 dakika (set süreleri: 23, 27, 29)

Türkiye: Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, İlkin Aydın, Eda Erdem, Zehra Güneş, Gizem Örge (L), Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu. Başantrenör: Daniele Santarelli.

Azerbaycan: Kristina Besman, Yelizaveta Ruban, Polina Rahimova, Mariya Kirilyuk, Stepanenko, Yuliya Karimova (L), Ayshan Abdülazimova, Jeyran Imanova, Aynur Imanova, Bayaz Guluyeva (L), Kseniya Pavlenko. Başantrenör: Faig Garayev.

Bu sonuçla Türkiye turnuvada çeyrek finale yükseldi; takım ileri turlarda yoluna devam edecek.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, 2026 CEV TRENDYOL AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI SON 16 TURUNDA...

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, 2026 CEV TRENDYOL AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI SON 16 TURUNDA AZERBAYCAN'I 3-0 MAĞLUP EDEREK ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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