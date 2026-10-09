Minik eller büyük fark yarattı: Aydınkent İlkokulu 2-C sınıfı Hayır Çarşısı'na bağışta bulundu

sınıfın çalışması ve ziyaret:

Başiskele ilçesinde Aydınkent İlkokulu 2-C sınıfı öğrencileri, kendi aralarında topladıkları ürünleri Başiskele Belediyesi Hayır Çarşısı'na teslim etti. Ziyaret sırasında öğrenciler, bağışların kabulü ve dağıtım süreci hakkında bilgi aldı.

öğrenme deneyimi ve amaçları:

Etkinliğin amacı, paylaşma ve yardımlaşma bilincini küçük yaşlarda pekiştirmekti. Çocuklar uygulamalı bir deneyimle ihtiyaç sahiplerine destek olmanın önemini gözlemledi ve bu değerlerin günlük yaşama nasıl yansıdığını gördü.

belediyenin rolü:

Başiskele Belediyesi Hayır Çarşısı, hayırseverlerin bağışlarını toplayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak bölgedeki yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Öğrencilerin katkısı, yerel dayanışma ağının bir parçası olarak değerlendirildi.

Etkinlik, hem öğrencilerin sosyal sorumluluk anlayışını güçlendirdi hem de toplumda paylaşma kültürünün yaygınlaşmasına küçük ama anlamlı bir katkı sağladı.

BAŞİSKELE İLÇESİNDE AYDINKENT İLKOKULU 2-C SINIFI ÖĞRENCİLERİ, ARALARINDA TOPLADIKLARI ÜRÜNLERİ BELEDİYENİN HAYIR ÇARŞISI'NA BAĞIŞLADI.