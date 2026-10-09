Dışarı camii çevresi yeni sosyal alan ve otopark projesiyle yeniden şekilleniyor

dışarı camii çevresinde temel töreni yapıldı:

Niğde Belediyesi tarafından hazırlanan Dışarı Camii otoparkı ve peyzaj projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Niğde Valisi Nedim Akmeşe, AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende konuşan yetkililer, projenin hem şehir merkezindeki otopark ihtiyacını azaltmayı hem de çevredeki sosyal hayatı canlandırmayı hedeflediğini vurguladı. Projenin temeli, protokol üyelerinin duaları eşliğinde atıldı ve sembolik ilk harç döküldü.

projenin teknik detayları:

Belediye tarafından ihaleye çıkarılan proje, yaklaşık 100 milyon liralık ihale bedeline sahip. Saha üzerinde daha önce bulunan beş parseldeki yapıların kamulaştırma işlemleri uzlaşma yoluyla tamamlandı; kamulaştırma giderlerinin toplam maliyeti artıracağı ifade edildi.

Proje kapsamında, zeminin altında 90 araç kapasiteli otopark oluşturulacak. Üst kademede ise vatandaşların kullanımına yönelik genişletilmiş peyzaj ve sosyal donatılar planlanıyor. Proje metninde öne çıkan uygulamalar arasında abdesthane ve tuvaletler ile kadınların kullanımına uygun yeni namaz alanları bulunuyor.

protokolün mesajları ve beklentiler:

Vali Nedim Akmeşe, artan araç sayısına dikkat çekerek projenin şehir trafiğine rahatlama getireceğini ve vatandaşlara huzurlu vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar sunacağını belirtti: "Bu proje sayesinde şehir merkezimizdeki otopark ihtiyacının bir kısmı karşılanmış olacak."

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ise konuşmasında, "Tek amacımız Niğde’ye hizmet etmek" vurgusunu yaptı ve yatırımların tüm ilçe ve köylere eşit şekilde ulaşması için çalışıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, proje ile Dışarı Camii’nin korunmasının ve çevresinin genişletilmesinin hedeflendiğini; otopark üstünde özellikle emekliler ve ileri yaştaki vatandaşların yaz-kış kullanabileceği sosyal alanlar oluşturulacağını aktardı. Başkan Özdemir ayrıca, projenin birden fazla ihtiyaca aynı anda cevap verecek biçimde tasarlandığını belirtti.

Tören sonrasında proje sahasında çalışmalara başlanması planlanıyor; yetkililer ilerleyen süreçte uygulama takvimi ve etaplara ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade ettiler.

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI EMRAH ÖZDEMİR