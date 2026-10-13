Minik yazarların kütüphane serüveni: hayalden sayfalara

Merkezefendi Belediyesi, çocukların hayal gücünü kitaba dönüştürüyor

Merkezefendi Belediyesi, okuma kültürünü erken yaşta desteklemek amacıyla Merkez Kütüphane'de yeni bir atölye düzenliyor. Hayalden Sayfalara: Kendi Kitabını Kendin Tasarla adlı etkinlik, 3-6 yaş arası çocukların yaratıcılıklarını somut bir ürüne dönüştürmelerine olanak tanıyacak.

etkinlik detayları:

Atölyede minikler, hikâye kurma, basit illüstrasyon ve sayfa düzeni gibi adımlarla kendi kitaplarını tasarlama sürecini deneyimleyecek. Etkinliğin hedefi, çocukların kitaplarla duygusal bağını güçlendirmek ve erken yaşta okuma alışkanlığına yönelik olumlu deneyimler sunmaktır. Süreç oyun temelli ve rehber eşliğinde ilerleyecek, böylece katılımcılar hem eğlenecek hem de öğrenme fırsatı bulacak.

kayıt ve kontenjan:

Etkinlik 21 Ekim Çarşamba günü iki ayrı seansta gerçekleştirilecek: 10.00-11.00 ve 13.00-14.00. Program 3-6 yaş çocuklara yöneliktir ve her seansta 25 kişi ile sınırlı kontenjan uygulanacaktır. Katılmak isteyenler ya da toplu rezervasyon için 0258 297 00 20 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilirler.

Merkez Kütüphane'de düzenlenen bu tür atölyeler, çocuklara yaratıcı ifade becerileri kazandırmanın yanı sıra aileleri de okuma süreçlerine dahil etmeyi amaçlıyor. Küçük katılımcıların kendi hikâyelerini sayfalara dökmeleri, hem özgüvenlerini hem de sözel anlatım yeteneklerini destekleyecek önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN HAYAL GÜÇLERİNİ GELİŞTİRMEK VE KİTAPLARLA OLAN BAĞLARINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA MERKEZ KÜTÜPHANE’DE "HAYALDEN SAYFALARA: KENDİ KİTABINI KENDİN TASARLA" ETKİNLİĞİ DÜZENLEYECEK.