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Minik Yunus'un nakille gelen ilk yaş sevinci Antalya'da

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda düzenlenen kahvaltıda, karaciğer nakliyle yaşama tutunan Kırgızistanlı Yunus'un birinci yaşı Antalya'da kutlandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:17

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EDİTÖR: Serkan Varol

Minik Yunus'un nakille gelen ilk yaş sevinci Antalya'da

Organ bağışı haftasında anlamlı buluşma:

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ nakli olan hastalar ve aileleri için düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Etkinlik, Antalya Atlı Polis Birliği Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi ve organ bağışı ile nakil süreçlerinin önemine dikkat çekildi.

Yunus'un yolculuğu:

Programın en duygusal anı, üç aylıkken Türkiye'de karaciğer nakli yapılan Kırgızistanlı Iunus (Yunus) Anarbekov'un birinci yaş gününün kutlanması oldu. Kırgızistan'da iki aylıkken karaciğer yetmezliği tanısı konulan Yunus, ülkelerinde nakil yapılamaması ve ekonomik imkânların yetersizliği nedeniyle ailesinin zorluklarıyla karşılaştı.

Ailesinin, Kırgızistan'da faaliyet gösteren bir yardım vakfının desteğiyle toplanan bağışlar sayesinde Antalya'ya gelmesi sağlandı. Üç aylıkken babasından alınan karaciğer dokusuyla gerçekleştirilen nakil, küçük Yunus'u hayata bağladı ve bugün kutlanan ilk yaş töreni buluşmaya ayrı bir anlam kattı.

Etkinliğin mesajı ve vurgular:

Toplantı, nakil olan hastalar ve ailelerinin deneyimlerini paylaşmasına imkân tanırken, toplumda organ bağışına yönelik farkındalığı artırma amacı taşıdı. Organizasyon, aileleri bir araya getirerek dayanışma ve umut atmosferi oluşturdu.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Fikriye Başaran, Yunus’un ilk yaşını kutlamanın mutluluğunu paylaşırken, organ bağışının hastalarımıza yeni bir yaşam, ailelerine ise umut sunduğunu bir kez daha vurguluyoruz dedi.

Günün anısına yapılan kutlama, nakil sürecini başarıyla atlatan minik Yunus ve ailesi için duygusal ve umut veren bir etkinlik olarak kayda geçti.

ORGAN BAĞIŞI VE ORGAN NAKLİ ALANINDA TÜRKİYE’NİN ÖNCÜ ŞEHİRLERİ ARASINDA YER ALAN ANTALYA’DA...

ORGAN BAĞIŞI VE ORGAN NAKLİ ALANINDA TÜRKİYE’NİN ÖNCÜ ŞEHİRLERİ ARASINDA YER ALAN ANTALYA’DA, NAKİL OLAN HASTALAR VE AİLELERİ, ANTALYA ATLI POLİS BİRLİĞİ SOSYAL TESİSİ’NDE DÜZENLENEN KAHVALTI PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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